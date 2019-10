Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019)– Sono ore caldissime in casa, dopo un inizio di stagione importante la squadra è crollata, una serie di risultati negativi hanno fatto scattare il campanello d’allarme fino alla sconfitta di ieri contro la Paganese. Il ko di ieri dovrebbe costare laad Ignoffo, l’ha deciso per il ribaltone e lo comunicherà all’allenatore nelle prossime ore. Per il sostituto il nome nettamente in pole è quello di Ezio, ancora non è andato in scena l’incontro decisivo, le parti si incontreranno nel pomeriggio per provare a raggiungere un accordo. Contattato direttamente dalla nostra redazione di CalcioWebha confermato la volontà di rimettersi in gioco e di sposare il progetto, l’intenzione dunque è quella di raggiungere l’intesa. L’esordio potrebbe essere di fuoco, nella sfida ...

CalcioWeb : Panchina #Avellino, vicino il ribaltone! #Capuano: 'pronto per questa nuova sfida' - DiMarzio : #Avellino, le ultime sulla panchina ?? - TuttoAvellinoit : ESCLUSIVA - Capuano: 'Non mi hanno chiamato per ora, ma la panchina dell'Avellino non si può rifiutare' -