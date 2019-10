Il trailer della terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=fgHs0f3rVus Arriverà il prossimo 6 dicembre su Amazon Prime Video ladi TheMrs, una delle serie comiche più acclamate degli ultimi anni. I nuovi episodi, che torneranno a concentrarsi sulla carriera da stand up comedian Midge, interpretata da Rachel Brosnahan, sono anticipati in queste ore da unche ci ripiomba nelle atmosfere anni Cinquanta grazie al brano Perfectlytratta dal musical Cabaret. Come si vede nella clip, in questo nuovo ciclo Midge e Susie (Alex Borstein), imbarcatesi in tour degli Stati Uniti alla fineseconda, scopriranno che la vita on the road non è affascinante come credevano, ma anche ricca di fatica e imprevisti. Anche la convivenza con il cantante Shy Baldwin (Leroy McClain) sarà più complessa del previsto, mentre il marito di Midge, Joel (Michael Zegen), ...

team_world : ?Non basta una vita per scordare un attimo? Il libro autobiografico della scrittrice Jessica Koch… - debora_zanni : RT @team_world: ?Non basta una vita per scordare un attimo? Il libro autobiografico della scrittrice Jessica Koch #VicinoAllOrizzonte div… - MAYISFIENNES : RT @team_world: ?Non basta una vita per scordare un attimo? Il libro autobiografico della scrittrice Jessica Koch #VicinoAllOrizzonte div… -