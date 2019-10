Brexit | la Regina | Uscita dall' UE il 31 ottobre

La regina Elisabetta II : Brexit il 31 ottobre è priorita’ del Governo : La regina Elisabetta II arriva a Westminster per l'apertura ufficiale della nuova sessione del Parlamento britannico, mentre inizia una settimana cruciale per Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Sono infatti in corso le ultime laboriose trattative per cercare di ottenere un accordo di divorzio, ancora "possibile", prima della scadenza del 31 ottobre, come ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney in Lussemburgo. Il ...

Brexit - la regina Elisabetta al Parlamento : “I cittadini europei avranno diritto di rimanere. Priorità del governo è l’uscita entro 31 ottobre” : I cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica “avranno il diritto di rimanere” dopo la Brexit. È un passaggio del discorso che la regina Elisabetta II ha pronunciato davanti al Parlamento di Westminster, nel quale viene illustrato il programma del governo per il nuovo anno legislativo. La “Priorità”, per l’esecutivo guidato da Boris Johnson, è assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione ...

Queen's speech - il discorso della Regina Elisabetta II/ "Priorità Brexit entro il 31" : Queen's speech, Regina Elisabetta II inaugura l'anno parlamentare: discorso e programma Governo Johnson sulla Brexit 'priorità divorzio entro il 31 ottobre'

Brexit - la regina Elisabetta : «Il governo vuole uscire dall'Ue il 31/10». Fine della libertà di movimento : Brexit, è la regina Elisabetta a leggere il programma del governo sui tempi d'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea: «Il governo vuole uscire dall'Ue il...

Brexit - Regina : governo va via 31 ottobre : 13.30 "La priorità del governo è sempre stata quella di assicurare l'uscita del Regno Unito dalla Ue il 31 ottobre". Lo ha detto la Regina Elisabetta II nel suo discorso al Parlamento britannico. Ha sottolineato "che il governo intende lavorare a una nuova partnership con la Ue", sulla base di un accordo di libero commercio. Verrà introdotta una nuova legge sull'immigrazione,che metterà fine al libero movimento. Sarà tuttavia garantito ai ...

Brexit - Regina firma legge anti no deal : 20.29 La legge anti 'no deal', promossa dal fronte contrario alla linea di Boris Johnson sulla Brexit, ha completato il suo iter con la firma della Regina, il cosiddetto 'Royal Assent', dopo l'approvazione parlamentare. Lo fa sapere la Camera dei Lord. Il provvedimento è in vigore. Il testo mira a imporre al primo ministro la richiesta di un rinvio dell'uscita del Regno Unito dall'Ue oltre il 31 ottobre in caso di mancato accordo con ...

Brexit - la Regina Elisabetta ha firmato la legge "anti-no deal" : è in vigore | Lo speaker dei Comuni annuncia le dimissioni : Lo speaker dei Comuni annuncia le dimissioni e denuncia: "distruttiva" la linea seguita di Johnson sulla sospensione del Parlamento.

Brexit. La Regina firma la legge anti-no deal : E’ in vigore la legge anti-no deal. La norma è stata promossa dal fronte contrario alla linea di Boris Johnson

Brexit - la regina ha firmato : è in vigore la legge anti-no deal. Lascia Bercow - lo speaker dei Comuni : “La linea di Johnson è distruttiva” : La legge che punta a evitare al Regno Unito un’uscita senza accordo dall’Ue è in vigore. Approvato in Parlamento la scorsa settimana, il testo promossa dal fronte contrario alla linea di Boris Johnson sulla Brexit è stato firmato oggi dalla regina Elisabetta e ha completato così il suo iter. Il provvedimento mira a imporre al primo ministro la richiesta di un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue oltre il 31 ottobre in caso di ...

Brexit - Camera dei Lord approva legge contro l’uscita senza accordo : manca solo la firma della regina : Dopo il voto favorevole alla Camera dei Comuni, anche i Lord hanno approvato la legge contro l’uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’Unione europea promossa dalle opposizioni e da un gruppo di Tory dissidenti con l’obiettivo di imporre al governo di Boris Johnson la richiesta di un rinvio della Brexit, prevista per il 31 ottobre, in caso di mancato accordo entro il 19 dello stesso mese. Una legge che alla Camera Alta ...

Brexit : Johnson ha il via libera della regina - Parlamento sospeso. Proteste in piazza : La battaglia tra i britannici sulla Brexit si trasferisce in piazza e nelle aule dei tribunali, chiamati a decidere sulla sospensione del Parlamento concessa a Boris Johnson dalla regina Elisabetta II e fonte di un potenziale conflitto tra il Parlamento stesso e la corona. Era nell'aria, ma si trattava di un'opzione cosi' estrema da essere definita "soluzione nucleare": il premier britannico ha trascinato la regina sulla 'linea del fuoco', e ha ...

Brexit - la Regina autorizza la sospensione del Parlamento : stop fino al 14 ottobre : La Camera rimarrà chiusa fino al 14 ottobre. Contro la «prorogation» si erano espressi, tra gli altri, anche il laburista Corbyn e lo speaker della Camera John Bercow. Erano state raccolte oltre 220mila firme

Brexit - Johnson chiude il Parlamento fino al 14 ottobre. La Regina autorizza lo stop : Lo speaker Bercow: «Oltraggio costituzionale». l Labour e gli altri partiti in rivolta: «Un golpe»

Brexit - la regina Elisabetta approva richiesta del premier di sospendere il Parlamento : La regina Elisabetta ha deciso di acconsentire alla richiesta del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale il Privy Council, ovvero...