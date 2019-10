Abolizione Quota 100 in legge di Bilancio proposta da Italia Viva | no dal governo

Pensioni - il renziano Marattin : “Italia Viva propone l’Abolizione totale di quota 100”. La ministra Catalfo : “Non si tocca - va a scadenza” : Italia Viva torna alla carica per “l’abolizione totale di quota 100“. Questa volta è il deputato Luigi Marattin a proporre di mettere mano alle Pensioni “a fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite”. Il renziano sostiene infatti che “si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni – spiega – perché spende risorse ingenti a carico dei ...

Pensioni - Italia Viva : "Abolizione totale di Quota 100". Matteo Salvini : "Follia - non lo permetteremo" : Un Matteo Renzi sempre più ingestibile apre un nuovo fronte nel governo e nel Paese. Nel mirino del leader di Italia Viva ci finisce Quota 100, la riforma delle pensione per cui ha lottato la Lega di Matteo Salvini e approvata dall'esecutivo gialoverde. A parlare per conto di Renzi è il suo fedeliss

Pensioni anticipate e quota 100 - sondaggio Quorum : solo il 10% è favorevole all'Abolizione : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro dell'attuale dibattito pubblico sulla riforma previdenziale, dopo che il governo ha recentemente confermato l'intenzione di consentire la prosecuzione della sperimentazione fino alla naturale scadenza (fissata al 31 dicembre del 2021). A tal proposito da un recente sondaggio d'opinione sono emerse alcune interessanti indicazioni in merito all'atteggiamento degli italiani ...

Pensioni : Quota 100 - Fornero chiede l'Abolizione : 'Primo passo per una manovra di svolta' : "Abolire Quota 100 è il primo passo per una manovra di svolta", sono le parole dell'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero on un articolo Il Foglio. Torna così ad attaccare il meccanismo delle quote ideato dalla Lega chiedendone la cancellazione visto che, a suo dire, si tratta di una misura costosa, iniqua e che penalizza le categorie più deboli. I lavori per la nuova Legge di Stabilità 2020 entrano nel vivo mentre è ...

Pensioni - quota 100 potrebbe chiudere in anticipo : possibile Abolizione già a fine 2020 : L'ipotesi di una modifica alla quota 100, l'anticipo Pensionistico introdotto dal precedente governo, sembra prendere sempre più piede nella nuova maggioranza. Se la strada della rimodulazione non è in discesa, sembra più probabile che M5s e Pd decidano di chiudere la misura con un anno di anticipo, già a fine 2020.Continua a leggere

Pensioni - Salvini : ‘Abolizione Quota 100 sarebbe una vera truffa’ : Dibattito sempre acceso sulle Pensioni, e in particolare su Quota 100, mentre si resta in attesa della formazione del nuovo governo giallo-rosso. Dopo la rottura tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio, probabile che venga rivisto il piano per la previdenza che prevedeva, oltre alla Quota 100, anche l’introduzione della Quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna ...