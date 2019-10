Harakiri Ferrari | disastro in partenza per Vettel e Leclerc | la Mercedes vince con Bottas

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019)sbaglia lae si fa sorprendere dasi tocca con Verstappen e finisce in fondo al gruppo: laringrazia e si prende la vittoria con il finlandese e il titolo Costruttoria Suzuka,dilapidano le ottime Qualifiche con unapessima, finendo al secondo e al sesto posto al termine di una gara complicatissima. Photo4/LaPresse Ne beneficia Valtteriche si prende la vittoria nel Gran Premio del Giappone e, insieme al terzo posto di Lewis Hamilton, regala allail sesto titolo mondiale consecutivo, eguagliando la striscia dellatargata Todt-Schumacher. Una giornata perfetta per il finlandese, che silura le ‘Rosse‘ allo spegnimento dei semafori, spazzando via in un colpo solo sia(autore di una falsa) che, finito poi in fondo al gruppo dopo un contatto ...

