Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019) Prime Time Su Rai 1 Italia - Grecia, qualificazioni per Euro 2020, ha registrato 7.142.000 telespettatori, share 32,5%. Su Rai 2 NCIS 1.466.000, 6,5%. FBI ha registrato 1.369.000 telespettatori, share 6,3%. Su Rai 3 Le Ragazze, seconda puntata, ha registrato 1.364.000 telespettatori, share 8,2%. Su Canale 5 Il film Adaline, l'eterna giovinezza ha registrato un netto di 2.208.000 telespettatori, share 10,8%. Su Italia 1 Il film La peggior settimana della mia vita ha registrato un netto di 1.311.000 telespettatori, share 6,2%. Su Rete 4 Il film Don Camillo monsignore ma non troppo ha registrato un netto di 1.112.000 telespettatori, share 6,1%. Su La7 Little Murders ha registrato 348.000 telespettatori, share 2,2%. Su Tv8 Post gara World Superbike Championship (WSBK) ha registrato 315.000 telespettatori, share 1,4%. Il film Nel cuore della tempesta 197.000, 1,1%. ...

zazoomblog : Ascolti Tv sabato 12 ottobre - #Ascolti #sabato #ottobre - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 12 ottobre 2019 - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #459 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: salgon… -