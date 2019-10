Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nel quarto giorno dell’operazione fonte di pace nel nord-est della Siria proteggono i violenti scontri tra le forze turche i curvie mentre i combattimenti sono avanti senza tregua cresce il numero di Civili in fuga Sono circa 200 mila le persone costrette a scappare dalle zone del Confine turco Siriano intanto La Germania ha annunciato ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio il MoVimento 5 Stelle festeggia il Napoli alla mostra d’oltremare i suoi primi dieci anni di vita con italia5stelle sembra l’altro giorno che iniziavano i premi immunità dice Davide Casaleggio a prenderla due poi aggiunge di sperare che l’attuale Alleanza di governo sia più stabile della precedente ma l’obiettivo del ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un agente Penitenziario di 53 anni Ciro Curcelli si è suicidato dopo aver ucciso a colpi di pistola la moglie e le due figlie di 12 18 anni il fatto accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova nel foggiano l’uomo verso le 2 di venerdì notte ha sparato prima la moglie Teresa di 54 anni poi le due figlie Valentina e ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio tragedia nel foggiano ha telefonato ai Carabinieri annunciando di aver ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso è caduto a Orta Nova dove un uomo di 53 anni questa notte alle 2 ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 54 anni Le due figlie di 12 e 18 anni Cambiamo argomento diventa un giallo la cattura di Xavier Dupont noto come il mostro ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio era un’impresa annunciata E questa volta è riuscita Il maratoneta keniota Eliot di 34 anni ha terminato una maratona in meno di 2 ore sulle strade di viene il campione olimpico c’entra così la 159 Challenge la sfida che lo vedeva alla ricerca di un risultato storico terminare una maratona di 42 km e 195 in meno di due ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tragedia ad Orta Nova nel foggiano dove un assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie di 54 anni le figlie di 12 e 18 anni poi si è suicidato con un colpo alla testa a quanto sia prendere vittime erano a letto Quando l’uomo ha fatto fuoco Immediatamente dopo ha ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione di Roberta Frascarelli le forze di opposizione siriana e appoggiate dalla Turchia hanno raggiunto un’autostrada strategica nel nord-est della Siria non te lo sentiva Turchia contro i combattenti curdi siriani entra nel suo quarto giorno lo riferisce l’agenzia aradolo aumenta il livello di emergenza in Giappone in concomitanza con l’arrivo del tifone l’agenzia ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il tifone più potente dell’anno ha già iniziato la sua marcia sulle versante orientale del Giappone direzione della prefettura di chiba S della capito a che ora polizia ha detto che una persona è morta Nella città di ichihara quando la sua auto è stata investita dal tornado secondo le autorità le raffiche di vento attese nel corso della giornata fino a 215 ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo tragedia a Orta Nova nel foggiano dove un assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie di 54 anni e le figlie di 12 e 18 e poi si è suicidato con un colpo alla testa è caduto in un appartamento in pieno centro quanto si apprende le vittime letto ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo sostanziale accordo commerciale La prima frase di un’intesa più ampia l’annuncio Donald Trump abbiamo centrato una sostanziale fase dell’accordo dice il Typhoon spiegando che L’intesa include la proprietà intellettuale servizi finanziari e 40-50 miliardi di dollari di acquisti di prodotti ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo sostanziale accordo commerciale La prima frase di un’intesa più ampia l’annuncio Donald Trump abbiamo centrato una sostanziale fase dell’accordo dice il Typhoon spiegando che L’intesa include la proprietà intellettuale servizi finanziari e 40-50 miliardi di dollari di acquisti di prodotti ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo sostanziale accordo commerciale La prima fase di un’intesa più ampia l’annuncio Donald Trump abbiamo centrato una sostanziale fase dell’accordo dice il Tycoon spiegando che L’intesa include la proprietà intellettuale i servizi finanziari e 40-50 milioni di dollari di acquisti di prodotti ...

Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo a Manchester dove quest’oggi un uomo coltello alla mano ha colpito 5 persone nei pressi di un centro commerciale in centro città i cinque sono rimasti feriti il bilancio potrebbe non essere definitivo la greater Manchester Police resta cauta sul possibile movente in un comunicato diffuso via Twitter ma non ...

Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione ha appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo a Manchester dove quest’oggi un uomo coltello alla mano ha colpito 5 persone nei pressi di un centro commerciale in centro città i cinque sono rimasti feriti il bilancio potrebbe non essere definitivo la greater Manchester Police resta causa sul possibile movente in un comunicato diffuso via Twitter ma non ...