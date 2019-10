Domani al Palabarbuto l’esordio stagionale del Ge Vi Napoli Basket

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) Parte il campionato della Ge.Vialcontro Latina, ed è subito partita verità. I partenopei non hanno giocato la prima giornata a Rieti per lo spostamento della gara e si ritrovano di fronte i laziali che all’esordio hanno battuto Capo D’Orlando. Dopo un precampionato non troppo esaltante, con il ritardo dell’arrivo di Roderick, l’eliminazione in Supercoppa, la società si è mossa ancora sul mercato ingaggiando Massimo Chessa, un esterno scuola Sassari, ex Virtus Roma, (andando cosi a pagare una doppia luxury tax per avere nove senior a referto) per dare un’alternativa valida sul perimetro e permettere a Lulli maggiore gestione dei cambi. Insommavuole essere protagonista, il mercato l’ha dimostrato edavanti ai propri tifosi parte la caccia al treno play-off per la serie A1. Latina è squadra vera, con ...

