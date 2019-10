Tennis : Fabio Fognini virtualmente n.11 dell’ATP Race. Tutte le possibili variazioni per la qualificazione alle ATP Finals : Fabio Fognini continua la propria avventura nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) e sconfigge anche il russo Karen Khachanov. Una prestazione di grande qualità per l’azzurro che ha saputo interpretare tutti i momenti del match, facendo proprio il confronto e qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale di questo torneo. Un successo importante anche per un altro obiettivo, ovvero le ATP Finals di Londra. Per essere parte ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini batte anche Khachanov e vola ai quarti. Il sogno delle ATP Finals continua : “Fabio Fognini is magic“. L’azzurro continua il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo il n.9 del mondo Karen Khachanov, che lo aveva sconfitto a Pechino nell’ultimo confronto, con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match ben giocato da Fabio dal punto di vista tecnico e tattico, al cospetto di un Khachanov decisamente falloso (44 errori non forzati). Con questo risultato, ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle ATP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto psicologico. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini soffre ma piega Andy Murray in tre set. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Fabio Fognini di cuore e di talento la spunta contro il britannico Andy Murray. Il ligure (n.12 del mondo) supera l’ex n.1 del ranking (reduce dall’operazione all’anca) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e accede agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 7-6 (2) in 3 ore e 11 minuti di partita. Una sfida non solo tecnica ma anche mentale, con Murray che ha cercato di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini domina Sam Querrey e vola facilmente secondo turno : Inizia in maniera molto positiva l’avventura di Fabio Fognini (n.12 del ranking) nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’azzurro ha sconfitto agevolmente l’americano Sam Querrey (n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dall’azzurro che ha saputo mettere a frutto la sua superiorità nello scambio, regalando alcuni alcuni colpi di pregevolissima fattura, al cospetto di ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini liquida Andrey Rublev in due set e accede ai quarti di finale : Fabio Fognini prosegue il proprio percorso nell’ATP di Tennis a Pechino (Cina). Il ligure (n.12 del mondo) supera in due set Andrey Rublev (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match ben giocato dall’azzurro, al di là di qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale che comunque non ha cambiato la storia del confronto. Troppo falloso il russo, incapace di variare il tema tattico del match ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Kukushkin. L’azzurro agli ottavi di finale : Fabio Fognini soffre tantissimo ma alla fine la spunta nel match valido per il primo turno dell’ATP di Pechino (Cina) contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.60 del mondo). L’azzurro (n.12 ATP) si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (8), sprecando diverse occasioni nel tie-break ma prevalendo in 2 ore e 31 minuti di partita. Il ligure se la vedrà, dunque, agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev (n.35 del ...

Tennis - Fabio Fognini : “Deciderò più avanti se operarmi” : Fabio Fognini e il sogno delle ATP Finals 2019. Il ligure, vincitore in stagione del Masters 1000 a Montecarlo, ci spera: attuale n.13 della ATP Race (graduatoria qualificante per il torneo di Londra), le sue chance per essere nella top-8 non sono molte ma alcune defezioni, come quelle del giapponese Kei Nishikori e del n.1 del mondo Novak Djokovic potrebbero rimetterlo in gioco. Appuntamento londinese che rappresenta l’obiettivo anche di ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Fabio Fognini perde da Jack Sock che riporta in parità il Resto del Mondo contro l’Europa : Nel secondo singolare della Laver Cup 2019 che si sta disputando al Palexpo di Ginevra Fabio Fognini è stato battuto col punteggio di 6-1 7-6 da Jack Sock in un’ora e mezza di gioco. Primo set letteralmente dominato da Sock nel quale entrambi i protagonisti dimostrano di non essere al meglio della condizione fisica, in particolare Fognini comincia a giocare quasi in retromarcia, forse condizionato dall’infortunio alla caviglia, ma il ...

Tennis - Laver Cup 2019 : i convocati di Europa e Resto del Mondo. C’è Fabio Fognini! : Da venerdì 20 a domenica 22 settembre è in programma a Ginevra, in Svizzera, la Laver Cup di Tennis: la consueta sfida tra Europa e Resto del Mondo, con le due formazioni capitanate rispettivamente da Bjorn Borg e John McEnroe, conosce ormai tutti i suoi protagonisti. Con le ultime convocazioni degli statunitensi Jack Sock e Taylor Fritz, infatti, sono completi entrambi i team: ci sarà spazio anche per l’Italia nella squadra europea, ...

Tennis - US Open 2019 : Fabio Fognini eliminato al primo turno da Reilly Opelka. L’azzurro ko in quattro set : Arrivano brutte notizie per il Tennis italiano nella prima giornata degli US Open 2019 di Tennis. Sul cemento di New York c’è l’uscita di scena eccellente di Fabio Fognini (n.11 del mondo). L’azzurro incappa in una prestazione sottotono e viene sconfitto dal n.42 del ranking Reilly Opelka con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 (6) 6-3 in 2 ore e 55 minuti di partita. Un match nel quale il padrone di casa ha interpretato meglio gran ...