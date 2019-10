Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA ...

Traffico autostrade e Viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 8 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE UN MEZZO PESANTE IN AVARIA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE EUR SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE MENTRE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ...

