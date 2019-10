GIAMPAOLO ESONERATO | OGGI NUOVO ALLENATORE MILAN Pioli il sostituto | si chiude

Calcio - Serie A 2019-2020 : Marco GIAMPAOLO ESONERATO - Stefano Pioli arriva al Milan : Mancano i crismi dell’ufficialità ma è ormai certo che l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan è terminata. La dirigenza rossonera ha preso la sue decisione: esonerare l’attuale tecnico e ingaggiare Stefano Pioli. Come riporta Sky Sport, l’allenatore ex Sampdoria è stato informato nella serata di ieri e oggi incontrerà la società per la chiusura definitiva del rapporto. Per quanto riguarda, invece, ...

Milan - Marco GIAMPAOLO è stato esonerato : Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan. L’esonero del tecnico abruzzese era già nell’aria da qualche giorno e il tecnico era già stato avvertito dalla società di via Aldo Rossi nella serata di ieri. Ora si attende il nome del sostituto che prenderà il posto di Giampaolo. In pole position c’è Stefano Pioli, che ha scavalcato Luciano Spalletti dopo che quest’ultimo non ha raggiunto l’accordo ...

GIAMPAOLO esonerato?/ Milan - possibile addio : sogno Spalletti - alternativa Garcia : Giampaolo esonerato? Il Milan potrebbe decidere l'allontanamento del tecnico nonostante sabato sera sia arrivata la vittoria sul campo del Genoa.

Se GIAMPAOLO venisse esonerato batterebbe il record di Tabarez e Terim : Se Giampaolo fosse esonerato in tempi brevi batterebbe un record nel Milan. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico rossonero farebbe peggio solo di due predecessori, entrambi stranieri, Terim e Tabarez. Tabarez, uruguagio, resistette 11 giornate, per poi cadere sulla sconfitta di Piacenza, il 1 dicembre 1996. In rossonero contò 4 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi. Andò peggio al turco Fatih Terim, costretto ad arrendersi il 4 novembre ...

GIAMPAOLO esonerato?/ Ultime notizie Milan : oggi risultato decisivo - ipotesi esonero : Giampaolo esonerato? L'ipotesi dell'esonero dal Milan è concreta, il risultato della sfida Genova sarà decisivo. Ma una vittoria potrebbe non bastare...

GIAMPAOLO esonerato?/ Milan - la Curva lo scarica. Garcia e Ranieri papabili sostituti : Giampaolo esonerato? Milan sconfitto dalla Fiorentina, la Curva lo scarica ma Maldini difende l'allenatore. Tra i possibili sostituti, Garcia e Ranieri.

GIAMPAOLO ESONERATO?/ Milan - Maldini difende allenatore ma spunta anche Ranieri... : GIAMPAOLO ESONERATO? Milan sconfitto da Fiorentina, ma Maldini difende allenatore. Nomi per panchina: Shevchenko, Allegri o Spalletti, ma c'è pure Ranieri.