Domenica 13 ottobre Giornata del Camminare

Ascolti tv USA Domenica 6 ottobre - bene Batwoman che insieme a Supergirl rafforza The CW : Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Parte bene Batwoman Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Buon debutto per Batwoman che conquista 1,8 miliomi e 0.5 di rating numeri ottimi per una serie The CW che ha comunque una lunga vita successiva sullo streaming, ma prevedibili considerando il legame con l’universo Arrowverse colonna portante della rete. Nei totali fa registare un +20% rispetto all’esordio di Supergirl dello scorso ...

Ascolti tv - dati Auditel Domenica 6 ottobre : Imma Tataranni doppia Live non è la d’Urso : La nuova serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 si è aggiudicata la prima serata tv di domenica 6 ottobre con 4 milioni 401mila telespettatori pari al 19.5% di share, in leggero incremento rispetto alla settimana scorsa. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 273mila telespettatori pari al 13.32% di share. Su La7 Non è l’Arena di Massimo ...

Ascolti tv - Domenica 6 ottobre 2019 : c’è chi sale e chi scende : Gli Ascolti tv di ieri domenica 6 ottobre 2019: i dati di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Imma Tataranni Un’altra domenica impegnativa in tv. Quella del 6 ottobre 2019 è stata una serata piena di programmi tv e fiction da seguire sui principali canali televisivi. Ad aggiudicarsi la serata è stata ancora una volta […] L'articolo Ascolti tv, domenica 6 ottobre 2019: c’è chi sale e chi scende proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - male Chef Rubio (1%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Terza puntata di Domenica 6 ottobre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Domenica In – Quarta puntata del 6 ottobre 2019 – Gabriel Garko - Serena Rossi - Achielle Lauro - Pierluigi Diaco tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Quarta puntata del 6 ottobre 2019 – Gabriel Garko, Serena Rossi, Achielle ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 6 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: Prince of Persia: Le Sabbie del tempo, The Bourne Identity, Looper - In fuga dal passato, La duchessa, Nella Valle di Elah, Amici come noi.

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 6 e lunedì 7 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 838 di Una VITA di domenica 6 e lunedì 7 ottobre 2019: Lucia cerca di aiutare Samuel, ma lui la ignora del tutto… Il padrino di Lucia, Joaquin, giunge ad Acacias… Diversamente da tutti gli altri vicini, Flora tenta di dare una mano a Ursula dopo averla vista in difficoltà… Lucia rivela a Telmo di essersi invaghita di Samuel… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...