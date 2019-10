Air France-Klm | a settembre numero passeggeri +2 | 2%

Air France-Klm - ricerca della nuova governance in un clima di tensioni : I?governi Francese e Olandese stanno studiando una nuova struttura di governance tra Air France-Klm in un clima di “tensione” in attesa del piano strategico delle due compagnie, atteso il prossimo mese.

Morte Squinzi - brividi Di Francesco : il cordoglio dei presidenti De Laurentiis e CAiro : “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio”. Con questo tweet il numero uno del Napoli esprime vicinanza alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo. “Il Presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa ...