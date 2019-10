LIVE Trento-Sassari 12-5 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | partenza forte dei padroni

LIVE Trento-Sassari 0-0 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : inizia la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 Le due squadre hanno finito il riscaldamento ed ora sta risuonando l’Inno di Mameli. 20:25 Cinque minuti all’inizio della partita, tutto pronto per cominciare al PalaTrento. 20:20 I sardi vogliono migliorare la già splendida annata passata e si affideranno al nuovo arrivato Dwayne Evans, giunto dall’Ulm per sostituire Rashawn Thomas, mentre la Dolomiti ha riconfermato ...

LIVE Trento-Sassari basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv e streaming Trento-Sassari Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Sassari, anticipo della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al PalaTrento va in scena uno dei primi big match della stagione appena iniziata, con due squadre che hanno tutte le qualità per arrivare in fondo. I padroni ...