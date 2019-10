LIVE Giappone-Samoa 6-0 rugby | Mondiali 2019 in DIRETTA | subito due calci di punizione

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8′ Tamura non sbaglia eavanti 6-0! 7′ Altro penalty in favore degli asiatici che cercheranno di nuovo i tre punti. 4′ Tamura sblocca il match, 3-0 per i nipponici! 3′per ilche andrà per i pali. 1′ PARTITI! Cominciato il match tra. 12:25 Immagini dagli spalti The atmosphere is building in #RWCCityofToyota Japan were the first team in RWC history to win three Pool games and not make the Quarters in 2015 Can they make the knockouts at #RWC? #JPNvSMA pic.twitter.com/psVPEToMUL —World Cup (@worldcup) October 5,12:20 Le, invece, finora non hanno convinto, battendo la Russia in un match brutto e poi perdendo contro la Scozia in una sfida altrettanto da dimenticare, ma la fisicità e l’irruenza deini possono mettere ...

zazoomblog : LIVE Giappone-Samoa rugby Mondiali 2019 in DIRETTA: sfida cruciale per i padroni di casa - #Giappone-Samoa #rugby… - zazoomnews : LIVE Moto2 GP Giappone 2019 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Giappone #DIRETTA: #qualifiche - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Giappone 2019 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Giappone #DIRETTA: #qualifiche -