Roma Metropolitane - dimesso lavoratore ferito nei disordini : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – dimesso mercoledì sera Stefano V., il lavoratore rimasto ferito martedì scorso durante la manifestazione di . Lo apprende l’AdnKronos da fonti sindacali. Aveva riportato una compressione toracica quando gli agenti hanno forzato il cordone di persone che cercavano di bloccare l’ingresso dell’azienda in via Tuscolana. Nei disordini sono rimasti lievemente feriti anche due sindacalisti, ...

Roma - da Ama a Roma Metropolitane fino ad Atac : sarà sciopero generale. I sindacati : “L’assessore Lemmetti è latitante - si dimetta” : Nelle prossime settimane ci sarà lo sciopero generale delle partecipate Romane. Una mobilitazione cui le parti sociali capitoline, negli ultimi 20 anni, sono ricorsi solo nel 2015, in protesta con il sindaco Ignazio Marino contro la riforma del salario accessorio. Il nuovo terremoto in Ama e, soprattutto, gli incidenti fuori dalla sede di Roma Metropolitane, col ferimento del parlamentare Stefano Fassina e di un dipendente della municipalizzata, ...

Roma Metropolitane - caos e tensione durante la manifestazione di lavoratori : ferito il deputato Fassina. Il video : Il deputato di Leu Stefano Fassina è rimasto ferito nel corso di una manifestazione a Roma in cui si sono verificati momenti di tensione con le forze di Polizia. Insorgono il Pd e Leu, che invitano il Viminale di fare chiarezza, e il ministro dell’Interno Luciana Luciana Lamorgese ha chiesto al capo della Polizia Franco Gabrielli di avviare gli accertamenti per capire come siano andate i fatti. Tutto è avvenuto in pochi minuti davanti alla ...

Silvestrini : dopo fatti Roma Metropolitane mobilitarsi al fianco lavoratori - Raggi responsabile : Roma – “dopo quanto accaduto ieri fuori dalla sede di Roma Metropolitana l’intera città di Roma si dovrebbe mobilitare al fianco dei lavoratori. Oggi i Socialisti di Roma saranno presenti al presidio, in piazza del Campidoglio alle ore 17, per supportare i lavoratori di Roma Metropolitane che ieri hanno sperimentato una inutile, quanto violenta carica, che ha visto coinvolti, oltre agli stessi lavoratori, anche consiglieri comunali e ...

Roma Metropolitane in liquidazione - tensione e proteste - ferito Fassina : Il deputato di LeU Stefano Fassina e' rimasto ferito nel corso di uno scontro alla sede di Roma metropolitane, dove si stava svolgendo manifestazione

Carica a Roma Metropolitane - Fassina contuso è stato trasportato in ospedale : Carica senza preavviso delle forze dell'ordine sotto la sede di Roma Metropolitane in via Tuscolana dove alcuni consiglieri comunali tra cui il capogruppo Pd Giulio Pelonzi e il consigliere d Sinistra per Roma Stefano Fassina erano giunti lasciando il Campidoglio per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda. I lavoratori resistevano alla consegna, da parte del delegato ...

Carica a Roma Metropolitane - Fassina contuso trasportato in ospedale : Carica senza preavviso delle forze dell'ordine sotto la sede di Roma Metropolitane in via Tuscolana dove alcuni consiglieri comunali tra cui il capogruppo Pd Giulio Pelonzi e il consigliere d Sinistra per Roma Stefano Fassina erano giunti lasciando il Campidoglio per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda. I lavoratori resistevano alla consegna, da parte del delegato ...

Stefano Fassina ferito da carica Polizia/ Video - caos al presidio Roma Metropolitane : Stefano Fassina, LeU, ferito durante corteo dei lavoratori di Roma Metropolitane: carica della Polizia lo colpisce, trasportato in ospedale. Il Video

Roma Metropolitane chiude : via alla procedura di liquidazione. Il Campidoglio : “La metro C non è a rischio” : La società Roma metropolitane sarà liquidata. La giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha votato una memoria in cui annuncia di non voler ricapitalizzare la municipalizzata, così già domani mattina l’amministratore unico Marco Santucci porterà i libri in tribunale e darà il via alla procedura di fallimento. L’azienda, che dal 2005 si occupava di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere trasportistiche in ...

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante manifestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...

Stefano Fassina ferito alla manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane : tensione con la polizia : Il deputato di Leu Stefano Fassina è rimasto ferito nel corso di una manifestazione a Roma in cui si sono verificati momenti di tensione con le forze di polizia....

Roma Metropolitane : Prestipino - ‘subito interrogazione’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Oltre il danno la beffa. I lavoratori di Roma metropolitane, che già vivono da mesi l’angoscia della precarietà della propria azienda e del proprio posto di lavoro, oggi, durante un presidio pacifico sotto la propria sede, hanno dovuto subire anche l’aggressione della Polizia che li ha caricati senza avviso, seminando terrore e feriti. Da chi è venuto l’ordine di caricarli? Tutto ...

Roma Metropolitane : De Cristofaro - ‘episodio inaccettabile - governo prenda posizione’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Tutto il governo prenda posizione sull’inaccettabile episodio accaduto oggi a Roma: lavoratori che non avevano altra colpa se non quella di difendere il proprio posto di lavoro picchiati dalle forze di polizia, dirigenti sindacali e parlamentari feriti. Una pagina incompatibile con la democrazia, sulla quale bisogna fare luce al più presto. A Stefano Fassina e ai sindacalisti e lavoratori ...

Roma Metropolitane : Zingaretti - ‘grave quanto accaduto si faccia chiarezza’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “quanto è avvenuto davanti alla sede di Roma metropolitane è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati”. Lo scrive in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti.L'articolo Roma metropolitane: Zingaretti, ‘grave quanto accaduto si faccia chiarezza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.