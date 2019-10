Meglio il carcere che a casa con mia moglie 49enne evade dai domiciliari a

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “ilche stare acon mia. Faccio tutto: lavo, stiro e tutto quello che succede inè sempre colpa mia”. A.O.,romano, ha spiegato con queste parole agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo i motivi per i quali ha deciso dire daiviolando l’ordine disposto dall’autorità giudiziaria. Arrestato per evasione ma giudicato non punibile per particolare tenuità del fatto, l’uomo ha chiesto e ottenuto di non scontare gli arresti presso la propria abitazione: è stato trasferito presso una associazione onlus.

fattoquotidiano : Roma, evade dai domiciliari e si presenta in commissariato: “Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie” - giornalettismo : 'Vi prego, non riportatemi a casa'. Un uomo si è consegnato alla Polizia dopo esser evaso dai domiciliari. Non ne p… - Gasinfo : Roma, evade dai domiciliari e si presenta in commissariato: 'Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie' - I… -