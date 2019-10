La cimice asiatica ha causato danni all’agricoltura per 600 milioni di euro

cimice asiatica - la Xylella del Nord Dimezzata la produzione di frutta : L’Emilia Romagna da sola produce il 70% delle pere italiane e il 30% di tutte le pere europee. Parliamo di 500mila

Agricoltura - Coldiretti a Conte : “La cimice asiatica è un’emergenza” : “Abbiamo un’emergenza e si chiama cimice asiatica: ci serve con immediatezza il decreto attuativo per l’inserimento dell’animale antagonista e un piano di sostegno per le imprese per i prossimi quattro anni”. A chiedere, ancora una volta, un intervento urgente è stato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, durante il suo discorso al Villaggio allestito dall’associazione a Bologna, dove oggi era ospite ...

cimice asiatica - la Xyella del Nord procura 350 milioni di danni : Giuseppe Aloisi Emerge il conto dei danni procurati dalla Cimice asiatica: più di 350 milioni, che incidono sulla nostra economia e sulla nostra agricoltura. Si studia il da farsi Con la "Cimice asiatica" non si può scherzare: il tagliando dei danni procurati da questo insetto, che è comparso dalle nostre parti sul gong degli anni 90', assomiglia a un disastro economico-naturale: si superano i 350 milioni, secondo calcoli ...

Milano. cimice asiatica : danni fino all’80% delle colture : “Chiediamo un intervento immediato del governo per istituire un fondo nazionale come è stato fatto per la xylella in Puglia.

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la cimice asiatica (2) : (AdnKronos) - A gestire le pratiche di indennizzo sarà Avepa, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, che utilizzerà indici e parametri di valutazione omogenei per i diversi tipi di frutticoltura. Il bando specifico per presentare domanda sarà pubblicato entro l’autunno. “Certo, 3 milion

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la cimice asiatica : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - La Regione Veneto triplica le ricorse stanziate a bilancio per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica. L’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluigi Forcolin - recepite le istanze del Tavolo verde regionale de

Veneto : Coldiretti - è stato di calamità per la cimice asiatica : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - “Che ci fosse lo stato di calamità da decretare Coldiretti l’ha denunciato già all’inizio di questa campagna – ha detto Daniele Salvagno Presidente di Coldiretti Veneto presente al Tavolo Verde convocato oggi in merito all’emergenza cimice asiatica – bene, dunque, che

Veneto : Coldiretti - è stato di calamità per la cimice asiatica : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – ‘Che ci fosse lo stato di calamità da decretare Coldiretti l’ha denunciato già all’inizio di questa campagna ‘ ha detto Daniele Salvagno Presidente di Coldiretti Veneto presente al Tavolo Verde convocato oggi in merito all’emergenza cimice asiatica ‘ bene, dunque, che la Regione Veneto si esponga nei confronti del Governo nazionale e dell’Unione Europea ...

cimice asiatica - torna l'allarme con il caldo fuori stagione : L'insetto più temuto dagli agricoltori torna con l'aumento delle temperature. l'allarme di Coldiretti: ''Ha già fatto una...

Caldo - SOS insetti : allarme per la cimice asiatica : Con il ritorno del grande Caldo fuori stagione, crescono i vantaggi per la vendemmia ma “si moltiplicano gli insetti nelle case e nelle campagne con le fastidiose zanzare che hanno ripreso a volare“: Coldiretti rilancia l’allarme “per la cimice asiatica in agricoltura“. Questi insetti, riferisce Coldiretti, “hanno già provocato una strage dei raccolti con danni stimati in 250 milioni di euro”: nel nord ...

Ritorno del grande caldo : si moltiplicano le zanzare - allarme cimice asiatica : “Con il Ritorno del grande caldo fuori stagione non solo si moltiplicano le fastidiose zanzare ma è allarme cimice asiatica nei campi dove hanno già provocato una strage dei raccolti con danni stimati in 250 milioni di euro“: è quanto afferma la Coldiretti in rifermento alla nuova fase climatica con temperature bollenti che potrebbero schizzare fino a 35 gradi. “Una condizione che – sottolinea la Coldiretti – favorisce il ...

In Friuli Venezia Giulia la cimice asiatica ha distrutto quasi il 100% dei raccolti : Un vero e proprio flagello, dal quale fino a ora è quasi impossibile difendersi. La presenza diffusa della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), rinvenuta per la prima volta nel 2014 in Friuli Venezia Giulia, è un problema grave e pressante per le aziende agricole regionali, che registrano danni alle colture fino al 100% del raccolto. Difficoltà e gravità di una situazione, già nota a livello regionale, sono ...

Mantova - frutticoltura a rischio : “cimice asiatica come la Xylella. Distrutte intere coltivazioni. Danni per 9 - 5 milioni di euro” : Un intero comparto agricolo, quello della frutticoltura Mantovana, rischia di scomparire del tutto. Il motivo sono i Danni causati da un insetto dal nome scientifico complicato, Halyomorpha Halys, meglio noto come “Cimice asiatica”. Un vero e proprio flagello per le colture frutticole della provincia di Mantova con Danni stimati da Confagricoltura in 9 milioni e mezzo di euro. “Le segnalazioni che ci arrivano dai coltivatori di frutta delle ...