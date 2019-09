Manovra | aumenti Iva per tagliare il costo del lavoro | sconti per chi usa bancomat

Manovra - aumenti dell'Iva per tagliare il costo del lavoro : sconti per chi paga con il bancomat : Da Palazzo Chigi giurano che «faranno di tutto per scongiurare l'aumento dell'Iva». Eppure la strada ormai sembra segnata e, a mezza bocca, più d'uno nel governo inizia...

Manovra - arrivano gli aumenti selettivi dell’Iva - ma solo per chi paga in contanti : Per la prossima legge di Bilancio il governo sta studiando una rimodulazione delle aliquote Iva, che dovrebbe riguardare soprattutto alcuni prodotti e servizi. L'ipotesi più probabile è quella di un aumento dell'Iva per chi paga in contanti (si parla di un passaggio dal 10% al 12% su quell'aliquota), con un contemporaneo sconto (forse al 9%) per chi invece paga con carta o bancomat.Continua a leggere

Manovra - ecco come cambierà l'Iva : stop agli aumenti - via alla riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

Statali - in arrivo solo mini aumenti. Contratti fermi in attesa della Manovra : La crisi di governo rischia di mandare in frantumi i progetti di rinnovo contrattuale dei 3,1 milioni di dipendenti pubblici in attesa della formalizzazione dell?accordo 2019-2021. Nella scorsa...