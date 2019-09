La salute della bocca nei pazienti della terza età | “I problemi che riscontriamo oggi

Concorsi Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministero della salute : inoltro cv a ottobre : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute hanno promulgato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di tecnologo, ricercatore e medico, da assegnare presso i propri organismi collocati sul territorio Nazionale. Bandi di Concorso a ottobre L'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato Stima-CNR di Milano (Lombardia) ha ...

Attenzione - prodotto ritirato dai supermercati. Rischioso per la salute : l’allerta del Ministero della salute : Attenzione se avete acquistato di recente questo prodotto al supermercato, potrebbe essere pericoloso. I supermercati Cadoro hanno diffuso il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon per la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. L’allarme alimentare è stato pubblicato anche nell’apposita sezione sul sito del Ministero della Salute. Il prodotto in questione viene venduto in confezioni da 130 grammi ...

Bere tè fa bene alla salute del cervello e della pelle? : Bere tè ogni giorno fa bene alla salute del cervello o della mente? Ecco la risposta nello studio inglese

Milano - Altroconsumo presenta il "Robot bar" della salute : Manca meno di una settimana all’apertura della settima edizione del "FestivalFuturo" di Altroconsumo, in programma per il 28 e il 29 settembre al Superstudio Più di Via Tortona 27, a Milano. E proprio nel capoluogo lombardo, già in questi giorni è possibile "assaggiare" i temi di questa edizione, grazie ai cocktail preparati dall’ "Healthy Robot Bar", bracci meccanici pronti a servire le bevande. Il tema di quest'anno sarà "Strabene, scelte e ...

Nessun lavoro è più importante della tua salute (fisica e mentale) : Viviamo in una società in cui il denaro è diventato più importante di ogni altra cosa e valore. A fronte dei numerosi problemi che stiamo affrontando, siamo stati portati a lavorare di più di quanto il nostro corpo riesca a sopportare, soltanto per ottenere uno stipendio più alto. In un periodo storico in cui sempre più giovani faticano a trovare un lavoro e la mancanza di questo sia una delle problematiche principali del nostro Paese, parlare ...

Forum Internazionale della salute – Cardio Race 28/29 settembre 2019 - Piazza Gentile da Fabriano : Roma – AS.MA.RA. Onlus, come negli anni passati, ha coinvolto altre Associazioni per partecipare “Insieme” al SANIT mantenendo lo slogan “Insieme per le rare” in quanto, nel consueto appuntamento, si parlerà di malattie rare ,di prevenzione ,di assistenza per le persone colpite appunto da malattie rare gravi ed invalidanti. AS.MA.RA. Onlus da anni si occupa di malattie rare ed in particolare della malattia Sclerodermia o Sclerosi Sistemica ...

Bere tanta acqua fa bene o male alla salute della pelle? Previene le rughe? : Bere acqua durante il giorno fa bene o male alla salute della pelle? Previene le rughe? Ecco la risposta della medicina e lo studio

Annuncio inaspettato della cantante Emma : costretta a fermarsi per un problema di salute : "È più facile che mi troviate in un centro medico che in una Spa": grintosa e ironica, la cantautrice 35 enne Emma Marrone, sei anni fa aveva commentato in questo modo la 'ricaduta' che l'aveva costretta a subire un nuovo intervento chirurgico, dopo che a inizio carriera, nel 2009, le era stata diagnosticata un tumore a utero e ovaie. Ieri, con la stessa forza caratteriale che la contraddistingue, ha annunciato sui social di essere obbligata a ...

Acqua contaminata : scatta in ritiro del ministero della salute. Ecco marca e lotto : Il ministero della Salute richiama un lotto di Acqua Sorgesana, della Lete, “per rischio microbiologico”. Ma sul sito dell’azienda, che ha avvisato i rivenditori, non compare nulla. Le bottigliette interessate sono da 50cl. Il lotto incriminato ha scadenza 13/02/21 ed è contrassegnato dal numero L402 14. Alla base del richiamo la presenza del batterio Pseudomonas aeruginosa, ce può essre responsabile di una serie di patologie respiratorie o ...

Torino - chirurgia plastica dopo il tumore al seno : premio alla Città della salute : Utilizzata per la prima volta una tecnica particolare che mette "sotto vuoto" la ferita e d evita complicazioni

Allerta cozze contaminate : il Ministero della salute dispone il ritiro [LOTTO e DETTAGLI] : Nuova Allerta cozze contaminate: il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di cozze a causa di rischio chimico. Il richiamo è stato emesso in seguito ad apposte analisi chimico-fisiche che hanno rilevato la presenza di biotossine algali (DSP). Nello specifico si tratta di cozze in rete da 1 Kg e dei Tris di Mare in rete da 1 Kg, della marca Marinsieme M.Gi.B. I prodotti hanno data di scadenza del 10/09/2019 e 11/09/2019. I ...

Cozze con biotossine oltre i limiti - stop alla vendita : il richiamo del Ministero della salute : Ancora un richiamo per le Cozze segnalato dal Ministero della Salute. allarme biotossine per cinque lotti di Cozze e mitili provenienti dall’azienda M.Gi.B. srl. A lanciarlo oggi è il Ministero della Salute all’esito di analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale su campioni di mitili prelevati nell’ambito del piano di monitoraggio predisposto dagli Assessorati regionali alla Sanità.Continua a leggere

Pesce con biotossine : arriva il richiamo dal Ministero della salute [NOME - MARCA e LOTTI] : Nuova allerta Pesce con biotossine: il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di Mitilli a causa di rischio chimico. Il richiamo è stato emesso in seguito ad apposte analisi chimico-fisiche che hanno rilevato la presenza di biotossine algali (DSP). Nello specifico si tratta del prodotto denominato Mitili, Tris di mare dell’azienda Marinsieme M.Gi.B. I lotti di produzione richiamati sono: Lotto 59433 – Data di scadenza ...

Cozze e tonno affumicato ritirati dai supermercati : ecco la nota del Ministero della salute : Altro richiamo da parte del Ministero della Salute che nelle ultime ore ha avviato il ritiro di specifici lotti di due prodotti alimentari: Cozze e tonno affumicato a tranci. Per quanto riguarda le...