Roma : straniero accoltella vigilante - lo disarma e si uccide nella metro B Tiburtina. Digos indaga sul suo passato : Uno straniero ha accoltella to un vigilante , lo ha disarma to e poi ha usato la sua pistola per spararsi e uccide rsi. È successo a Roma , nel tunnel della metro B alla stazione...

Roma - straniero in uno scatto d'ira scaraventa un frigorifero dal 5° piano : denunciato : I carabinieri della stazione Gianicolense di Roma hanno denunciato ieri, a piede libero, un romeno di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine per altri illeciti, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per lancio di oggetti pericolosi. L'uomo è stato accusato di avere letteralmente scaraventato, in preda alla rabbia, un frigorifero da una palazzina della Capitale. E successivamente di avere buttato per le scale ...