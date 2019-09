Lega Serie A | in visita il vice ministro dello sport cinese

La Lega Serie A spiega come funziona l’accordo con Nike per i palloni Merlin : La collaborazione tra Nike e Lega Serie A per il pallone della massima Serie del campionato di calcio va avanti da 12 anni. Un comunicato della Lega spiega come funziona la fornitura di Nike. Il Pallone Ufficiale della stagione sportiva 2019-2020 è il Nike Merlin, realizzato da Nike con sfondo bianco e profili blu, arancio e giallo. Su di esso c’è il marchio Serie A Tim. E’ realizzato anche nel modello Hi-Vis (alta visibilità): ...

Zurich-Connect Platinum Sponsor del campionato Lega Basket Serie A : partnership zurich connect Lega Basket Serie a. Dopo il recente rinnovo della title Sponsorship della LBA Supercoppa 2019, che si svolgerà il 21 e 22 settembre a Bari, Zurich Connect conferma la collaborazione con LBA Serie A e annuncia la Platinum e statistic Sponsorship del 98° campionato LBA Serie A per la stagione 2019/2020. Zurich […] L'articolo Zurich-Connect Platinum Sponsor del campionato Lega Basket Serie A è stato realizzato da ...

Lega Serie A si congratula con Forze Ordine per operazione antipirateria : Il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè e l'Amministratore DeLegato Luigi De Siervo si congratulano con le Forze dell'Ordine per l'operazione antipirateria "Eclissi".“Desidero complimentarmi con le Forze dell’Ordine per questa operazione senza precedenti. La pirateria è una piaga che drena risorse altrimenti investite e alimenta circuiti malavitosi. Solo in Italia i danni economici e di impiego superano il ...

Lega Serie B insieme ad Andrea Bocelli Foundation : La Lega B in campo al fianco della Andrea Bocelli Foundation (ABF). La Lega B supporta la campagna 45580 “Con te ripartiremo” dell’Andrea Bocelli Foundation dedicata al nuovo progetto di ricostruzione post-sisma Centro Italia 2016. Il Presidente della Lega B Mauro Balata insieme ai club associati ha deciso infatti che nella prossima giornata di campionato tutti gli stadi accoglieranno la promozione della campagna con numerazione solidale ...

La Lega Serie A non punirà il Cagliari per i cori razzisti a Romelu Lukaku : La Lega Serie A non prenderà provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio per i cori razzisti rivolti dal suo pubblico al centravanti dell’Inter Romelu Lukaku nella seconda giornata di campionato. Nel comunicato ufficiale pubblicato martedì sul sito della Lega, il

Incontro «cordiale e proficuo» tra Mediapro e Lega Serie A : L'Incontro tra i vertici della Serie A e Mediapro, si è tenuto oggi a Barcellona, in Spagna. Un Incontro cordiale e proficuo, da quanto trapela dalla Spagna, dove si è parlato anche delle garanzie economiche che erano state richieste dalla massima Lega calcistica italiana. Il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché e l'ad Luigi De Siervo sono volati ieri a Barcellona e dopo una cena in serata, hanno avuto i ...

Assemblea Lega Serie B - completato il Consiglio direttivo : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti tutte le società. Dopo le comunicazioni del presidente, l’Assemblea ha eletto i nuovi membri a completamento del Consiglio direttivo. Insieme a Mauro Balata, al vicepresidente Marco Mezzaroma, ai consiglieri Massimiliano Santopadre, Daniele Sebastiani e Paolo Rossi, ci saranno Giuseppe Corrado e Oreste Vigorito. I due consiglieri indipendenti sono invece Mauro Pizzigati, noto e stimato avvocato ...

Serie B - Assemblea di Lega il 12 settembre : i punti all’ordine del giorno : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per giovedì 12 settembre 2019, alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL giorno 1. Verifica poteri; 2. Elezione dei componenti del Consiglio ...

Chiusi 114 siti internet illegali - la nota della Lega Serie A : La Lega Serie A esprime “la massima soddisfazione per l’operazione ‘Free Football’, portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, che ha portato alla chiusura di 114 siti internet che diffondevano ilLegalmente, sia in diretta che on demand, contenuti “pirata” incentrati ...

La Lega lavora a Serie A TV : quanto potrebbe costare : Costo Serie A TV – Un abbonamento mensile da 30 euro con cui vedere tutte le partite del campionato di Serie A a partire dal triennio 2021-2024. Sarebbe questo, secondo quanto riportato dal settimanale Milano Finanza, il costo dell’abbonamento mensile al canale tv della Lega di Serie A su cui si starebbe ragionando in Via […] L'articolo La Lega lavora a Serie A TV: quanto potrebbe costare è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Caso IMG - si muove la Lega Serie A : Si muove la Serie A sul Caso Img. Dopo le richieste di danni da parte di Torino, Fiorentina e Chievo, la Lega infatti vuole intervenire in prima persona sul Caso. I tre club sono passati all’azione contro IMG (unica società ancora attiva, considerando che le altre sono in liquidazione), chiedendo un risarcimento di 554,6 milioni […] L'articolo Caso IMG, si muove la Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Lega Serie A - incontro con Mediapro il 16 e il 17 settembre : Il Consiglio di Lega si dovrebbe tenere il 23 settembre dopo l’incontro che i massimi vertici della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo, avranno con Mediapro. L’incontro, che era programmato per il 2 settembre a Barcellona, ed era stato annullato a causa dei problemi Legati alla cancellazione di voli per maltempo, è previsto, a quanto apprende l’Adnkronos, per il 16 e 17 settembre, sempre ...