Il trailer di lancio di Death Stranding potrebbe essere mostrato allo State of Play

The Surge 2 : Un nuovo trailer ci ricorda il lancio : The Surge 2, il nuovo hardcore Action-RPG, porta il suo caratteristico mix di combattimento “affetta-arti” ed esplorazione post-apocalittica su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Lo sviluppatore Deck13 e il publisher Focus Home Interactive sono lieti di fornire al pubblico un seguito appetibile sia a chi ha giocato il primo capitolo e vuole vedere come sia migliorato su tutti i fronti, sia a chi vuole godersi la ...

The Surge 2 si mostra nel trailer di lancio con i suoi brutali combattimenti : The Surge del 2017 è stato una solida interpretazione sci-fi del genere souls-like, ma c'era qualcosa che non aveva convinto al 100%. Con l'imminente sequel, tuttavia, sembra che Deck13 possa finalmente sfruttare appieno le potenzialità del primo gioco.Con l'uscita di The Surge 2 proprio dietro l'angolo, il publisher Focus Home Interactive ha pubblicato il trailer di lancio per aumentare l'hype che circonda il titolo.The Surge 2, da quanto visto ...

L'orrore di Daymare 1998 sbarca finalmente su PC. Pubblicato il trailer di lancio : Il survival horror sviluppato dal team italiano Invader Studios, Daymare 1998, è finalmente arrivato su PC. Potete fare vostro il titolo su Steam per 26,99 Euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di partenza che sarà valido fino al 24 settembre.In occasione del lancio del gioco, è stato anche Pubblicato il trailer di lancio visibile più in basso.Come si legge sulla descrizione ufficiale, "Daymare: 1998 è un survival horror in terza persona con ...

Truck Driver si mostra nel trailer di lancio : A una sola settimana di distanza dal rilascio di Truck Driver, ai giocatori viene ora regalata un’altra gioia per gli occhi con questo nuovissimo Trailer di lancio. Questo gioco di simulazione di guida dei camion approda su PlayStation®4 e Xbox One il prossimo 19 settembre. Truck Driver è un titolo senza eguali su console e porta il giocatore nel vivo di strade piene di storie. Il Trailer mostra alcuni episodi dei ...

Blasphemous si mostra in un sanguinolento trailer di lancio : Qualche tempo fa vi abbiamo presentato Blasphemous, titolo di The Game Kitchen finanziato attraverso Kickstarter e pubblicato da Team17. Per chi si fosse perso la notizia, deve sapere che stiamo parlando di action platform in 2D caratterizzato da tinte molto cupe. Oggi il gioco è finalmente disponibile e per l'occasione è stato pubblicato un sanguinolento trailer di lancio."Una terribile maledizione si è abbattuta sulla terra di Cvstodia e sui ...

Borderlands 3 è in arrivo : ecco il trailer di lancio : Ormai ci siamo, l'attesissimo Borderlands 3 è dietro l'angolo! Manco pochissimi giorni all'arrivo del nuovo capitolo della serie di Gearbox e, in vista dell'uscita, è stato pubblicato il trailer di lancio.2K Games e Gearbox hanno condiviso il video che potete vedere più in basso. "L'originale looter shooter sta per tornare con miliardi di armi e una nuovissima avventura piena di caos! Attraversa nuovi mondi e nemici nei panni di uno dei quattro ...

The Surge 2 si mostra in un nuovo trailer in vista del lancio : Con l’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC di The Surge 2 – il prossimo 24 settembre – l’incubo delle nanomacchine che consuma Jericho City vi raggiungerà ovunque voi siate. Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l’iconico stile di gioco di The Surge, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre ...

GreedFall : disponibile il nuovo travolgente trailer di lancio : Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Spiders ed il publisher Focus Home Interactive annunciano il nuovo trailer di lancio di GreedFall che ne anticipa la data di uscita.All'orizzonte si intravede La misteriosa e magica isola di Teer Fradee, un faro di speranza per la vostra patria flagellata da malattie. Rapporti complicati si intrecciano tra le molte fazioni dell'isola, sia tra i coloni che tra i nativi, mentre, nei panni di ...

Gears 5 si mostra nell'esplosivo trailer di lancio : L'uscita di Gears 5 di The Coalition è proprio dietro l'angolo e Microsoft ha deciso di festeggiare in anticipo l'arrivo del nuovo capitolo pubblicando il trailer di lancio.Mentre dovremo aspettare ancora qualche giorno per giocare a Gears 5, il trailer mostra le varie modalità incluse.Possiamo vedere la campagna, la modalità Orda, il versus multiplayer, la modalità Escape e altro ancora.Leggi altro...

Il trailer di lancio di Nintendo Switch Lite ci ricorda data di uscita e novità : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è sempre più vicino. La "nuova" console della casa di Super Mario sarà infatti disponibile per l'acquisto dal prossimo 20 settembre, lo sesso giorno in cui debutterà anche The Legend of Zelda Link's Awakening. Questo nuovo gioiellino tecnologico andrà a puntare tutto sul gaming portatile, eliminando di fatto la sua precedente natura ibrida, come mostra il trailer di lancio in italiano pubblicato nelle ...

Blair Witch è finalmente disponibile - pubblicato il trailer di lancio : Se per caso siete alla ricerca di un titolo horror con cui dare una svolta alle vostre serate, dovete sapere che Blair Witch, titolo horror psicologico sviluppato da Blobber Team, è ora finalmente disponibile per PC e Xbox One.In occasione del lancio è stato anche pubblicato un imperdibile trailer che vi riportiamo qui di seguito, accompagnato dalla descrizione del gioco:"È il 1996. Un ragazzino scompare nella foresta di Black Hills, vicino a ...

Little Hope è il secondo capitolo di The Dark Pictures Anthology e ha già una finestra di lancio e un primo trailer : The Dark Pictures Anthology è un progetto molto peculiare che Supermassive Games (Until Dawn) proporrà sul mercato collaborando con Bandai Namco che ricoprirà il ruolo di publisher. La software house ha già confermato che questa sorta di miniserie sarà caratterizzata da almeno 8 giochi già pianificati con due uscite all'anno. Il 2019 dovrebbe essere caratterizzato dal solo Man of Medan, che abbiamo già recensito sulle nostre pagine e che sarà ...

Knights and Bikes è ora disponibile : il gioco ispirato a Secret of Mana e a I Goonies si mostra nel trailer di lancio : Il publisher Double Fine Presents e lo sviluppatore Foam Sword hanno pubblicato il trailer di lancio del loro Knights and Bikes, da oggi disponibile in versione PS4 e PC.Knights and Bikes è definito come un action adventure indie ambientato sull'isola britannica di Penfurzy negli anni '80. Il gioco proviene dallo studio Foam Sword, un team formato da ex dipendenti di Media Molecule.In Knights and Bikes sarete immersi in una storia dipinta a mano ...