MotoGp | Cal Crutchlow esalta il lavoro di Puig | frecciata velenosa nei confronti di Jorge

MotoGp e F1 oggi : orari qualifiche - tv - streaming - programma e calendario : Sabato 21 settembre molto intenso per gli appassionati di motori visto che in questo weekend si fanno compagnia MotoGP e F1. Giornata di qualifiche per entrambe le categorie, le due ruote sono impegnate col GP di Aragon mentre la massima categoria automobilistica va in scena col GP di Singapore. Si preannuncia grande spettacolo con una battaglia serrata per la conquista della pole position, si definiranno le griglie di partenza delle gare di ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : orario della gara anticipato! Il programma e il calendario del fine settimana : Poco meno di 24 ore e si aprirà il sipario sul weekend del GP di Aragon 2019 del Motomondiale. Sulla pista spagnola si concluderà la parentesi europea del campionato (prima del gran finale di Valencia) e team e piloti sono pronti per la lunga trasferta asiatica, dove si correrà in Thailandia, Malesia, Giappone e Australia. Al Motorland tutto è pronto per una gara che, come sempre, prevede grandi difficoltà per i protagonisti, su un tracciato ...

MotoGp in tv - orari GP Aragon 2019 : calendario prove libere - qualifiche e gara. Streaming su Sky e TV8 : La MotoGP chiude il lungo cammino europeo con il terza dei quattro round spagnoli della stagione 2019, trasferendosi ad Alcaniz per il GP di Aragona. Marc Marquez ha ritrovato il successo e il sorriso a Misano dopo due brucianti sconfitte e vuole dominare anche in casa dove ha già vinto le ultime tre edizioni. Aragon sulla carta si prospetta come un buon tracciato per Yamaha e quindi Maverick Viñales e Fabio Quartararo potrebbero rivelarsi ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : Jorge Lorenzo prosegue nel suo calvario con la Honda - con la speranza di uscirne in fretta : Dai 56 secondi di Silverstone ai 47 di Misano. Un miglioramento appena accennato, reso possibile da una pista meno richiedente a livello fisico rispetto a quella inglese, che non può certo far sorridere Jorge Lorenzo. Il maiorchino prosegue nel suo calvario in Honda. Il fisico non è ancora al 100% dopo le tante cadute, l’ultima quella di Assen che lo ha estromesso dal campionato per tre appuntamenti, e procede di pari passo con un feeling ...

MotoGp - Domenicali dà i voti alla Ducati : “Dovizioso si merita 6.5 per colpa di… Marc Marquez” : L’amministratore delegato della Ducati ha fatto un bilancio di questa stagione non ancora terminata, dando i voti ai propri piloti Una stagione in chiaroscuro per la Ducati, buone gare intervallate da pesanti black-out che non hanno permesso a Dovizioso e Petrucci di lottare per il titolo mondiale. AFP/LaPresse Merito soprattutto di un Marc Marquez straordinario anche a Misano, dove lo spagnolo è riuscito a vincere su una pista non ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il Motomondiale non si ferma dopo la gara di Misano e si trasferisce subito in Spagna e più precisamente ad Alcañiz per il Gran Premio d’Aragon 2019, quattordicesima tappa della stagione. Si ripropone nella classe regina il duello tra Marc Marquez ed il resto della concorrenza, con le Ducati che potrebbero riproporsi nelle posizioni di vertice al MotorLand insieme alle Yamaha. Andrea Dovizioso punta ad un risultato di prestigio per ...

MotoGp – Dovizioso mantiene la calma a Misano : “ecco perchè incazzarsi non serve” : Andrea Dovizioso sa come mantenere la calma: le parole del forlivese dopo il venerdì di prove in pista a Misano Giornata intensa per la Ducati oggi a Misano: dopo i test di diversi giorni fa il team di Borgo Panigale era consapevole di dover affrontare qualche difficoltà in pista nel weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Alessandro La Rocca/LaPresse Andrea Dovizioso ha chiuso le sue Fp2 con l’ottavo crono, ...

MotoGp - Marquez calcolatore a Misano : “non farò alcuna follia - ma proverà a prendermi più punti possibili” : Il pilota spagnolo ha parlato in conferenza stampa, sottolineando come non farà follie ma si concentrerà per portare il massimo bottino di punti a casa Il margine nella classifica piloti è ampio, Marc Marquez può permettersi di arrivare sempre sul podio e vincere comunque il titolo mondiale. Sono 78 i punti che lo dividono da Dovizioso, un gap sostanzioso che lo spinge a non fare follie sul circuito di Misano, puntando comunque al massimo ...

MotoGp - GP Misano 2019 in tv : calendario e orari fine settimana. Programma - dirette e differite su TV8 e Sky : A tre settimane dalla fine del round britannico, il Motomondiale torna in pista per affrontare uno degli eventi più sentiti e tradizionalmente rilevanti del calendario, il GP di Misano 2019. Si torna in Italia per la seconda volta dopo il Mugello e si correrà nel mezzo del fascino della riviera romagnola, terra natale di moltissimi dei nostri piloti e patria del motociclismo nel bel paese. Marc Marquez cercherà di ritrovare un successo che gli ...

Calendario MotoGp 2020 : i 20 Gran Premi - date e programma : Saranno ben 20 i Gran Premi che prenderanno posto nel nuovo Calendario della stagione 2020 del Motomondiale, e quindi di MotoGP, Moto2 e Moto3. Un corposo aumento di appuntamenti, rispetto ai 19 attuali, con l’inserimento del Gran Premio di Finlandia al KymiRing che si correrà nel fine settimana del 12 luglio. L’annata prenderà il via, come sempre, dal deserto del Qatar con la prova di Losail dell’8 marzo, mentre si concluderà a Valencia il 15 ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : stravolto il programma - cambiati tutti gli orari. Il nuovo calendario - programma - orario d’inizio e tv : Il programma del GP d’Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend del 20-22 settembre, è stato stravolto rispetto al piano originario. Per evitare una sgradita contemporaneità con il GP di Singapore della Formula Uno è infatti stata anticipata la partenza della gara della MotoGP che sarà alle ore 13.00 di domenica 22 settembre e non più alle ore 14.00: un anticipo di un’ora che si è rivelato necessario perché ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Misano : Dopo due settimane di pausa il Motomondiale è pronto per tornare in azione sul circuito di Misano per il Gran Premio di San Marino 2019. Si corre in Romagna, terra di grande passione per le due ruote, per cui non mancherà la consueta splendida cornice di pubblico sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Siamo giunti al 13esimo appuntamento del campionato e le classifiche iridate iniziano a delinearsi, con Marc Marquez che sembra ormai ad un ...

MotoGp – Crutchlow guarda al futuro - Cal pensa al ritiro? “Non sono come Valentino Rossi - ma…” : Cal Crutchlow analitico e sincero: le parole del britannico della LCR sul futuro in MotoGp Ancora una settimana di stop e poi i piloti della MotoGp torneranno protagonisti in pista: i campioni delle due ruote si sfideranno a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In attesa di scoprire chi vincerà a Misano e qualche casco indosserà Valentino Rossi, a far discutere sono le affermazioni di Crutchlow riguardanti il suo ...

Calendario provvisorio Mondiale MotoGp 2020 : 20 gare - si parte a marzo in Qatar. Novità Finlandia - spostata la Thailandia : La FIM ha pubblicato il Calendario provvisorio del Mondiale MotoGP 2020, non ci sono cambiamenti rispetto alle anticipazioni fornite un paio di giorni fa. Sono confermate le 20 tappe con l’inserimento del GP di Finlandia che si correrà sul nuovissimo circuito di KymiRing nel weekend del 12 luglio prima della pausa estiva che durerà un mese (ritorno il 9 agosto a Brno come da tradizione ma attenzione perché c’è un asterisco accanto ...