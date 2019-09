Fonte : pantareinews

(Di sabato 21 settembre 2019) Il film Pixar,-E, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2008. Dopo più di dieci anni, il lungometraggio d’animazione mostra che ladiha già diverse cose in comune con quella che hasfondo la storia d’amore robotica di-E ed EVE.-E è ambientato nel 2805 ()L'articolo: ladiladiin-E è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

giannifioreGF : #Clima: la società di oggi riempie la terra di immondizia come in #WALL-E - AjoDinamo : RT @LaSkilly: La #Danimarca pianterà quasi un milione di alberi grazie al primo ‘Telethon” al mondo per il clima - pietrafocaia : @StefanoBoeri Mentre parte della nostra società civile è ancora bendata e la politica va a rimorchio (speriamo alme… -