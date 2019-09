Anticipazioni Amici Celebrities | Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano primi eliminati

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Ieri, venerdì 20 settembre, è stata registrata la prima puntata di, quella che andrà in onda stasera su Canale 5. Sul web, dunque, è già possibile trovare ledi tutto quello che è successo in studio. Maria De Filippi ha spiegato ai presenti il nuovo meccanismo del talent-show, ed ha condotto la prima sfida a squadre di questa edizione. Ad avere la peggio nei confronti diretti sono statidei "Bianchi" edei "Blu". La prima sfida a squadre finisce in parità A meno di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata di, in rete già circolano ledi quello che è accaduto durante la registrazione di ieri sera. Il blog "Vicolo delle News", in particolare, ha pubblicato il riassunto della serata che sarà trasmessa stasera su Canale 5, quella condotta eccezionalmente da Maria De Filippi (dalla ...

