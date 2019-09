“Donne in vetrina per aumentare il turismo” | la proposta della Lega in Toscana

Fonte : fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2019) Bufera inper lashock del consigliere Roberto Salvini: per potenziare il turismo ha proposto di "mettere le donne in", come succede in altri Paesi. "È un turismo anche quello", ha commentato. Il consigliere è stato però sospeso dal commissario regionale, Daniele Belotti.

