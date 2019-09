Concorso 1052 Vigilanti Mibac | il 23 settembre ultimo giorno per fare domanda

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Una delle opportunità lavorative più interessanti di questo 2019 è ilper, selezione per la quale è necessario per partecipare il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Probabilmente il numero delle domande sarà alto, un po' come avviene per tutti i concorsi che vengono banditi dalla Pubblica Amministrazione. In cosa consiste il lavoro di vigilante? Questa figura lavorativa in verità non si occupa solamente di sorveglianza degli ambienti ma anche della prima accoglienza dei visitatori, deve occuparsi anche di fornire delle informazioni storiche e artistiche riguardo i beni culturali. Una figura che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali vuole potenziare proprio attraverso queste assunzioni. Che non dovrebbero essere le sole per questo 2019, altri concorsi infatti potrebbero essere banditi nei prossimi mesi. Entro quando si può...

