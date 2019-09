Il Giornale | Ancelotti miglior strizzacervelli in circolazione

Il Giornale : I record da battere in serie A. Ci sono anche Ancelotti e Mertens : Sul Giornale tutti i record che potrebbero essere battuti nel nuovo campionato. Buffon versus Paolo Maldini Se Sarri applicherà il turnover e Szczesny gli lascerà spazio, Gigi Buffon potrà battere il record di presenze in serie A sottraendolo a Paolo Maldini. Gli basterebbero 7 presenze per eguagliare il record assoluto di partite in A (647) dell’ex capitano e attuale direttore tecnico del Milan. Che però, scrive Il Giornale , le ha giocate tutte ...

Il Giornale : Ancelotti e Insigne si giocano la faccia. Il mercato non aiuta : niente botto : “Tocchi il Napoli e non capisci quale sia la sua seta. Non è seta pura. Però tocchi e ti vien voglia di ammirarlo. Basterà per ragionar di scudetto e dintorni? Forse no. Servirà la virtù di tanti piccoli indiani”. Esordisce così, Riccardo Signori, su Il Giornale. Prima di abbandonarsi a discorsi cari a parte del tifo napoletano. Del tipo: “De Laurentiis dovrà regalar sensazione di voler davvero vincere lo scudetto. E non invece ...