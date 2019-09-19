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AS Roma | via al cammino in Europa League | attenzione all’Istanbul dei tanti volti noti

AS Roma | via al cammino in Europa League | attenzione all’Istanbul dei tanti volti noti Roma – Comincia l’avventura europea della Roma, inserita nel gruppo J di Europa League insieme ai ...

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AS Roma: via al cammino in Europa League, attenzione all’Istanbul dei tanti volti noti (Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – Comincia l’avventura europea della Roma, inserita nel gruppo J di Europa League insieme ai tedesci del Borussia Moenchengladbach, gli austriaci del Wolfsberg e i turchi dell’ Istanbul Başakşehir. Proprio questi ultimi saranno i rivali del primo appuntamento, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21. L’imperativo per gli uomini di Fonseca è quello di partire con il piede giusto e soprattutto bissare il successo arrivato domenica scorsa in campionato contro il Sassuolo, primo della stagione. Quella di oggi sarà la quarta gara consecutiva giocata tra le mura amiche, considerando anche il derby in cui formalmente la padrona di casa è stata la Lazio. Questo fattore dovrà essere trascinato a proprio vantaggio dai giallorossi, che negli ultimi 2 anni hanno fatto del catino casalingo un vero e proprio fortino: in 10 apparizioni sono stati ...
Fonte : romadailynews

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA. A PROPOSITO DELLA PONTINA, INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA MALBORGHETTO E PRIMA ...

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