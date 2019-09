Venezia Scafo offshore contro la diga di San Nicoletto | morti Fabio Buzzi e due inglesi

Venezia - motoscafo si schianta contro diga durante una gara : tre morti ed un ferito : Mancava poco all’arrivo, con i cronometristi ufficiali della gara pronti a sancire un eventuale tempo record sul percorso Montecarlo-Venezia. L’incidente è accaduto martedì sera in località Lunata, tra Punta Sabbioni ed il Lido, nel capoluogo veneto. Un motoscafo offshore si è schiantato, mentre correva a tutta velocità, contro la diga di San Nicoletto, una costruzione artificiale composta da grandi massi calati sul fondale per proteggere le ...

Venezia - motoscafo si schianta in Laguna : morto il campione offshore Buzzi : motoscafo contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Nell’incidente altre due vittime e un ferito. Tentavano il record Montecarlo-Venezia

Venezia - morti il campione Buzzi e due compagni : motoscafo contro diga durante gara offshore : Tre morti e un ferito: è finita in tragedia la gara internazionale di un motoscafo offshore che cercava di battere il record sul percorso Montecarlo-Venezia. Proprio in vista dell'arrivo,...

Venezia - motoscafo si schianta contro la diga di Lunata : 3 morti : È di tre persone rimaste uccise il bilancio di un incidente nautico mortale questa sera a Venezia. Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, erano da poco passate le 21 quando un motoscafo con a bordo tre persone si è schiantato contro la diga artificiale di San Nicoletto, in località Lunata.I mezzi della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco sono subito entrato in azione, ma per i tre occupanti non c'era più nulla da fare. I ...

Venezia - motoscafo in gara offshore contro diga : morti il campione di motonautica Buzzi e due compagni d'equipaggio : Tre morti e un ferito: è finita in tragedia la gara di un motoscafo offshore che cercava di battere il record sul percorso Montecarlo-Venezia. Proprio in vista dell'arrivo, con i...

Venezia - motoscafo battente bandiera del Principato di Monaco si schianta sulla diga del Lido : tre morti - tra loro il pilota Fabio Buzzi : Tragico schianto nella notte al Lido di Venezia. Il bilancio è di tre morti e un ferito, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L’incidente nautico è avvenuto poco dopo le 21 tra le Bocche di porto del Lido e di Punta Sabbioni. Il mezzo coinvolto è un grosso motoscafo, uno scafo offshore con bandiera del Principato di Monaco che si è schiantato contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Nello schianto sono morti tre ...

Venezia - motoscafo battente bandiera del Principato di Monaco si schianta sulla diga del Lido : tre morti e un ferito grave : Tragico schianto nella notte al Lido di Venezia. Il bilancio è di tre morti e un ferito, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L’incidente nautico è avvenuto poco dopo le 21 tra le Bocche di porto del Lido e di Punta Sabbioni. Il mezzo coinvolto è un grosso motoscafo, uno scafo offshore con bandiera del Principato di Monaco che si è schiantato contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Nello schianto sono morti tre ...

Venezia - tre morti e un ferito nello schianto di un motoscafo di Montecarlo contro una diga : A tutta velocità con un potente motoscafo contro una diga a Venezia: è di tre morti e un ferito il bilancio dello schianto avvenuto tra le Bocche di porto del Lido e Punta...