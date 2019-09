La leader dei Lib-dem Jo Swinson vuole ribaltare la Brexit

Morto Ric Ocasek - fondatore e leader dei The Cars : Ric Ocasek, fondatore e leader dei The Cars, band rock new wave, è stato trovato Morto in un appartamento a Manhattan. Le cause del decesso del 75enne leader dei The Cars non sono chiare, ma secondo la polizia il cadavere non presentava segni di violenza. Band molto famosa negli anni Ottanta The Cars si erano formati nel 1978 e sciolti nel 1988. Il quintetto composto dai due fondatori Benjamin Orr (Morto nel 2000 per un tumore) e Ric Ocasek e ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : analisi dei convocati dell’Italia. Trentin il leader - Bettiol prima alternativa - Nibali e Moscon con un ruolo da definire : Davide Cassani ha rivelato oggi la preselezione azzura per i Mondiali che si terranno tra due settimane nello Yorkshire. Ben 16 i nomi presenti, vale a dire: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni Moscon (Team Ineos), ...

Brexit - il leader della Camera dei Comuni si sdraia sui banchi : la lezione della deputata del Green Party : “Il suo linguaggio del corpo dimostra il disprezzo che ha per quest’Aula e per le persone”. La deputata del Green Party, Caroline Lucas, ha apostrofato come “sprezzante” il comportamento del leader della Camera dei Comuni, Jacob Rees-Mogg, praticamente sdraiato sui banchi del Parlamento inglese,in uno dei giorni più importanti sul futuro del Paese in tema di Brexit. Altri parlamentari dell’opposizione gli ...

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per venerdì : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà alla riunione dei leader sudamericani in programma per venerdì 6 settembre a Leticia, in Colombia, organizzata per discutere come difendere la foresta amazzonica, che nell’ultimo mese ha subito un gran numero di

Conte - Di Maio e Grillo : Rousseau deciderà i destini dei tre leader : Rousseau, non il filosofo Jean Jacques ma la piattaforma online del Movimento 5 Stelle, viene agitato come una clava. Luigi Di Maio definisce “determinante” la consultazione online sulla nascita del governo con il Partito democratico e in effetti martedì sarà il D-Day. Non solo per la creazione dell’esecutivo ma soprattutto per gli equilibri interni al Movimento 5 Stelle, per il suo assetto futuro. Insomma per i ...

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei Tiromancino : “La rapina? Era solo un atto dimostrativo” : “Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese”. Così Francesco Zampaglione, il fratello del leader dei Tiromancino, Federico, ha spiegato durante l’interrogatorio con il gip Clementina Forleo i motivi che l’hanno spinto a tentare di rapinare una banca del quartiere Monteverde, a Roma, armato di una pistola giocattolo. ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong - uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia : La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong, uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia ed ex capo delle manifestazioni studentesche del 2014. Lo ha fatto sapere il movimento che Wong ha fondato, Demosisto. Secondo

Le pagelle : dal Colle a Dibba - errori e meriti dei leader nel terremoto d’agosto : Dall’equilibrio del Colle alla mossa teatrale di Renzi all’ingenuità di Salvini fino alle scelte indovinate di Conte. Quale voto dare ai protagonisti della scena politica

Sondaggi - istituto Gpf : per 2 persone su 3 Conte dovrebbe essere il leader dei 5 stelle : Due persone su tre vorrebbero Giuseppe Conte leader del Movimento Cinque stelle. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Gpf uscito nelle ore in cui la trattativa tra M5s e Pd per un nuovo governo guidato dal presidente del Consiglio uscente, nella quale però a parlare per il Movimento è Luigi Di Maio, il capo politico. Il 67,4 per cento degli intervistati di Gpf tra il 24 e il 26 agosto risponde invece che è Conte che dovrebbe ...