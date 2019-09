Arresto Sozzani, Pd-M5S divisi nel voto

L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di FI,Diego. 235sì, 309no,un astenuto. Si è votato a scrutinio segreto. Polemiche dei 5 Stelle per ilsegreto.Il risultato accolto dall' applauso del centrodestra. A luglio la Giunta per le Autorizzazioni aveva dato l'Ok agli arresti con il sì Pd e M5S. In precedenza,l'Aula ha negato l'uso di intercettazioni di.Pd e M5Snel.Solo il M5S ha votato per l'autorizzazione,il Pd ha votato contro(Di mercoledì 18 settembre 2019)