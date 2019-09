Temptation Island Vip | Pago | al contrario della fidanzata | sente la sua mancanza

Temptation Island Vip : Nathalie Caldonazzo chiede il confronto immediato : Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il programma che mette alla prova i sentimenti di sei coppie formate da personaggi famosi, dividendo le fidanzate dai fidanzati in due villaggi separati per quattro settimane. Nella prima puntata i telespettatori, dopo aver conosciuto le sei coppie di questa seconda edizione, hanno potuto vedere come hanno passato la prima settimana nei rispettivi villaggi e solo ...

Resoconto Temptation Island - seconda puntata : Sharon perdona 'Er Faina' ed esce con lui : È andata in onda ieri 16 settembre la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Era atteso il falò di confronto tra Damiano 'Er Faina' e Sharon Macrì a causa delle immagini da lui visionate. Il romano non è riuscito a limare la gelosia, chiedendo in piena notte di poter incontrare la fidanzata. Ma l'esito del faccia a faccia non è stato quello da lui desiderato, anche se il successivo ...

Temptation Island Vip : Sharon lascia Damiano per poi riprenderselo : Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il programma che mette alla prova i sentimenti di sei coppie formate da personaggi famosi, dividendo le fidanzate dai fidanzati in due villaggi separati per quattro settimane. Nella prima puntata i telespettatori, dopo aver conosciuto le sei coppie di questa seconda edizione, hanno potuto vedere come hanno passato la prima settimana nei rispettivi villaggi e solo ...

Temptation Island - terza puntata : Anna richiede il falò di confronto - Serena disperata : Ieri sera, lunedì 16 settembre 2019, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della seconda edizione del popolare reality show Temptation Island Vip. I primi spoiler rivelano che Anna Pettinelli, dopo aver mostrato la sua rabbia e profonda delusione, vorrà incontrare il compagno Stefano Macchi in un falò anticipato. Serena Enardu, invece, cadrà in preda alla disperazione dopo aver visto un Pago parecchio irrispettoso nei suoi ...

Temptation Island Vip anticipazioni : nuova coppia e spettro tradimento : Temptation Island Vip anticipazioni: arriva un’altra nuova coppia nel reality e si allunga lo spettro di un burrascoso tradimento La seconda puntata di Temptation Island Vip ha visto un’altra coppia finire anzitempo l’esperienza nel reality (Er Faina e Sharon) e il subentro di due nuovi concorrenti (Silvia e il fidanzato Gabriele, il figlio di Pippo […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: nuova coppia e ...

Temptation Island Vip - Nathaly Caldonazzo dà un calcio al portatile durante il falò : "Mi viene da vomitare - scusate!" : Nathaly Caldonazzo ha reagito male durante il falò che abbiamo visto nel corso della seconda puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality in onda su Canale 5.Dopo aver visto nuove immagini riguardanti il suo compagno da 3 anni, Andrea Ippoliti, e la giovane single tentatrice Zoe Mallucci, ad un certo punto della visione (nel punto esatto in cui Andrea Ippoliti chiede a Zoe qual è il suo "punto erogeno"...) ha scagliato a terra il ...

Temptation Island Vip 2 – Seconda puntata del 16 settembre 2019 – Squalifica - due nuove coppie in gioco. : Seconda puntata, questa sera su Canale5 comincia la Seconda edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Simona Ventura è tornata in Rai e al suo posto debutta alla conduzione Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2 | 16 settembre 2019 Come già visto al termine della scorsa puntata, una delle coppie, in questo caso il […] L'articolo Temptation Island Vip 2 – Seconda puntata del 16 settembre 2019 – Squalifica, due nuove ...

Serena Enardu umilia Pago a Temptation Island Vip : “Sempre trasandato” : Serena Enardu mortifica il fidanzato Pago a Temptation Island Vip Nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 è arrivato il momento del secondo falò delle coppie. Serena Enardu ha confessato ad Alessia Marcuzzi che ogni tanto pensa a Pago e le piacerebbe sarebbe come sta. L’ex tronista, inoltre, ha dichiarato con sicurezza che il compagno ha avuto grandi difficoltà ad integrarsi nel gruppo e ad approcciarsi alle tentatrici perchè, ...

Temptation Island Vip - Damiano Er Faina e Sharon escono separati dopo il falò di confronto anticipato? : Damiano Er Faina e Sharon Macrì sono stati i protagonisti dell'inizio della seconda puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip.La webstar, al termine della prima puntata, come ricordiamo, aveva chiesto un falò di confronto anticipato dopo aver visto le immagini della sua fidanzata, "leggera" e spensierata nel villaggio delle fidanzate.prosegui la letturaTemptation Island Vip, Damiano Er Faina e Sharon escono separati dopo il falò ...

Chiara e Simone : Antonio guadagna terreno | Temptation Island Vip 2 : Chiara e Simone sono fra le coppie ancora intatte, ma cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2? Accantonato Fabrizio, sembra che la ragazza abbia trovato in Antonio Moriconi un interesse particolare. Il fidanzato però si diChiara convinto che stia solo giocando e che il loro amore sia più forte che mai. Chiara e Simone potrebbero riservarci però delle sorprese. O meglio, lo stupore potrebbe essere tutto per il ...

Serena e Pago : lui - “Non capisco cosa vuole fare” | Temptation Island Vip 2 : Serena e Pago sono sopravvissuti fino alla seconda puntata di Temptation Island Vip 2, ma tutto potrebbe cambiare molto presto. In un nuovo pinnetu, il cantante scopre che la fidanzata non sente la sua mancanza. Mentre lei si lega ad Alessandro, lui si avvicina a Valentina. Serena e Pago potrebbero presto andare al falò di confronto: lui è distrutto e non sa che cosa vuole la fidanzata. “Ha bruciato le tappe, è andata a raffica. A me lei ...

Sharon e Er Faina : lei chiude - “Mi fai schifo” | Temptation Island Vip 2 : Sharon e Er Faina di nuovo al centro dei riflettori di Temptation Island Vip 2. Sapevamo già dalle ultime anticipazioni che qualcosa sarebbe andato storto fra loro e ora scopriamo il motivo. Damiano Coccia infatti chiede il falò di confronto e la fidanzata rifiuta perchè pensa sia una mossa da egoista. Lui però è convinto di volersene andare e rimane solo su richiesta di Alessia Marcuzzi. Sharon accetta quindi di vedere Er Faina, ma le premesse ...

Jessica di Temptation Island - silenzio rotto : la situazione con Andrea : Jessica Battistello di Temptation Island, silenzio rotto: la situazione con Andrea Nelle scorse ore è tornato a riaccendersi prepotentemente il gossip attorno ad Andrea Filomena e Jessica Battistello. I due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati assai chiacchierati per due episodi: il primo è uno spiffero fatto da Deianira Marzano che ha lasciato […] L'articolo Jessica di Temptation Island, silenzio rotto: ...