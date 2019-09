Cori razzisti e ricatti al club | la retata degli ultrà juventini

Juve - in manette 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. Ricattavano il club : «I biglietti o cantiamo Cori razzisti» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura della Repubblica di Torino sono finiti alcuni gruppi ultrà della Juventus. Sono per ora 12 gli arresti eseguiti dalla polizia di Stato nei confronti di altrettanti esponenti di spicco del tifo bianconero. E’ in corso dalle prime ore della mattina, una vasta ...

Cori razzisti a Kessie - il Milan ‘smentisce’ il Verona : il comunicato ufficiale dei rossoneri : ”Vogliamo ringraziare tutti, le societa’ e i tifosi che hanno mostrato il loro supporto a Franck Kessie. Attraverso tutta la nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello sport. Per questo condanniamo, ancora una volta, tutte le forme di razzismo o discriminazione: il calcio non dovrebbe dividere ma unire le persone”. E’ il messaggio apparso sui profili social del Milan, secondo quanto raccolto a bordo campo ...

Calcio - l’Hellas Verona smentisce i Cori razzisti : “Fischi riservati alla gestione arbitrale del match contro il Milan” : E’ arrivata una secca smentita da parte dell’Hellas Verona, relativamente alla questione “coro razzisti” nel corso del match del campionato di Calcio di Serie A tra la formazione scaligera e il Milan al “Bentegodi“. La partita sul rettangolo verde veneto è stata infatti accompagnata da diverse “rimostranze” dei supporters nei confronti di chi era in campo. A detta di alcuni dei presenti i giocatori ...

L’Hellas Verona alza la voce : il comunicato ufficiale sui presunti Cori razzisti : “I ‘buuu’ a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno e’ rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblu’. Cosa abbiamo sentito noi?”. E’ il messaggio dell’Hellas Verona sul profilo Twitter in relazione ai presunti cori razzisti nei confronti del centrocampista Kessie e per le offese al portiere Donnarumma. Poi il Verona in un tweet immediatamente successivo aggiunge: “Fischi, ...

Il Verona risponde alle accuse di Cori razzisti : “Non scadiamo in etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi” : L’Hellas Verona risponde direttamente su Twitter sulla questione dei buu razzisti a Kessie di cui aveva parlato lo stesso allenatore rossonero nel post partita definendoli “inqualificabili” e che anche la Gazzetta dello Sport aveva riportato ieri Nel primo tempo della partita contro il Milan, soprattutto dopo l’espulsione del centravanti polacco dell’Hellas Stepinski, ci sono stati dei “buu” all’indirizzo di Franck Kessie. I cori ...

Damascelli : sui Cori razzisti Commisso è un esempio da imitare - invece anche il suo vice lo lascia solo : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle dichiarazioni di Rocco Commisso contro i cori razzisti. Ma anche di come siano distanti quelle rese ieri da Joe Barone, che ha rinnegato la possibilità, inizialmente avanzata, di un giro di campo con Agnelli prima del match di sabato tra Fiorentina e Juve. “Rocco Commisso spera che possano vincere l’uomo e la sua intelligenza contro la bestia e la sua ignoranza. Altri presidenti dovrebbero ...

Nicchi : “Gli arbitri sono gli ultimi a sentire i Cori perché devono seguire il gioco. Mettiamo i razzisti in galera” : Il Corriere dello Sport intervista il presidente dell’Aia Marcello Nicchi sul tema razzismo dopo quanto accaduto a Lukaku a Cagliari. Solo l’ultimo di una serie di episodi razzisti verificatisi nei nostri stadi. “Ci sono procedure che vanno applicate, procedure molto chiare stabilite dalla Figc, come la chiusura di determinati settori e di intere curve. Noi arbitri abbiamo una grande responsabilità nella gestione della gara, ma è utile sgombrare ...

Inter - Lukaku lancia il guanto di sfida ai razzisti : “vi dico cosa farò se dovessi sentire ancora quei Cori” : L’attaccante belga è tornato sull’argomento razzismo, sottolineando il fatto che abbandonare il campo non sia la soluzione ideale Romelu Lukaku torna alla carica contro i razzisti, lanciando il guanto di sfida a coloro che lo hanno insultato per il suo colore della pelle. Claudio Furlan/LaPresse L’attaccante belga non ha nessuna intenzione di abbandonare il campo come accaduto in passato ad altri colleghi, ma la prossima ...

La curva dell’Inter ha difeso i Cori razzisti contro Romelu Lukaku : Dopo i molti precedenti, in una lettera sostengono che fare il verso della scimmia a un calciatore nero non c'entri col razzismo