Pontida | i cori dei giovani leghisti al comizio di Salvini | “Libertà” | “Elezioni” e “Di

(Di domenica 15 settembre 2019) Il clima a, alla vigilia del grande raduno, è di grande festa. La giornata del sabato è tradizionalmente un momento di aggregazione dei(un tempo padani). Anche il segretario Matteoha partecipato con undedicato ai, acclamato cone ovazioni: “Posso dirvi che se rimaniamo uniti gli facciamo un mazzo così”, ha detto Matteoarringando la platea che ha risposto alle sollecitazioni con diversi, da: “elezioni, elezioni” a “libertà, libertà” per arrivare a “Chi non salta comunista è” a cuiha risposto; “Renzi, Franceschini, la Boschi, Zingaretti per dignità non possono usare la parola comunisti. Perché i comunisti di una volta erano persone serie. Berlinguer si rivolterebbe nella tomba vedendo questi cialtroni che parlano di sinistra e tradiscono i valori. Sono ...

