LIVE Italia-Romania volley | Europei 2019 in DIRETTA | gli azzurri inseguono il tris di

LIVE Italia-Romania - DIRETTA Europei volley 2019 : orario d’inizio - canale - tv e streaming : Oggi (15 settembre) alle ore 14.00 l’Italia giocherà la terza partita di questi Europei 2019 di volley sfidando la Romania. Gli azzurri al momento sono a punteggio pieno anche se la prestazione messa in campo contro la Grecia non ha convinto. Sulla carta di tratta di una partita che non dovrebbe avere storia. La squadra di Gianlorenzo Blengini dovrà sfruttare la gara di oggi per mettere a punto ancora meglio i meccanismi, in particolare in ...

LIVE Italia-Israele 4-6 baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : -2 inning - serve l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball e 2 strike. 2 ball e 1 strike. Italia-Israele 7-6! Controsorpasso! Ora tocca a Vaglio. ANCORA LUIIIIIIIIIIIIIIII!!! COME IERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’UOMO DELLA PROVVIDENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ALBERTOOOOOOOOOOOOOOOOOO MINEOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! FUORICAMPO DA DUE PUNTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SORPASSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Base ball concessa da Wagner a ...

LIVE Italia-Israele 4-6 baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : azzurri spalle al muro a 3 inning dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Maggi gira a vuoto, secondo strike. Conto pieno. 3 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Singolo di Celli. Drew Maggi in battuta. 2 foul consecutivi per Celli. Foul e secondo strike subito da Celli. Wagner inizia con uno strike su Celli. A sorpresa Israele sostituisce Bleich con Wagner sul monte di lancio. Celli in battuta. Kelly sfiora il fuoricampo, per fortuna Poma lo elimina con una presa al ...

LIVE Italia-USA 2-2 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : azzurre miracolose - si decide tutto al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 ACE DI NWAKALOR, SI VOLAAA! 4-1 MURONEEEEE ITALIAAAA, ANDIAMO RAGAZZE!!!! 3-1 Si insacca la palla di Bolzonetti, voliamo a +2, time-out per gli USA. 2-1 Erroraccio di Mruzik, passiamo in vantaggio! 1-1 Primo tempo vincente di Nwakalor! 0-1 Mani-out di Mruzik. 25-22 MURATA LONDOT, SI VA AL tie-break!!!!! 24-22 SET-POINT ITALIA! 23-22 MANI-OUT DI OMORUYI, L’ITALIA PASSA IN ...

LIVE Italia-Israele 4-5 baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : azzurri in difficoltà in battuta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 2 strike. Bleich letale. Foul di Colabello. Ora gli azzurri dovranno cercare di decifrare i lanci del temibile Bleich, pitcher di Triplo A che nel 2018 ha debuttato anche in MLB. Strike-out. Buon ingresso in partita di Crepaldi. Italia-Israele 4-5 dopo il 5° inning. 1 ball, 2 strike. Strike-out importante per Valencia, secondo eliminato. Rickles in battuta. 2 ball e 2 strike. 1 ball e ...

LIVE Italia-Israele 4-5 baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : disastro di Brolo e sorpasso israeliano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 strike per Celli. Ora gli azzurri dovranno fare i conti con il temibile Bleich, giocatore di Triplo A con un passato in MLB. E’ diventata una partita difficilissima. Celli in battuta. Strike-out. Termina qui un infinito quarto inning, nel quale la partita si è ribaltata. Italia-Israele 4-5. Nulla di compromesso, ma l’inerzia della partita è girata. 2 ball e 2 strike. Kelly in ...

LIVE Italia-USA 1-2 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : azzurre troppo discontinue - set della sopravvivenza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Mani-out di Bolzonetti. 2-3 Primo break del set per le ragazze a stelle e strisce. 2-1 Pipe vincente di Omoruyi! 1-0 Inizia il quarto set, primo punto per l’Italia. 18-25 L’Italia sta avendo troppi passaggi a vuoto, sta giocando bene a tratti, ma stasera sta mancando la continuità. 18-22 Gli USA si sbloccano con una fast stratosferica. 18-21 DOPPIO ACE DI BOLZONETTI, SI ...

LIVE Italia-USA 1-1 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : bella reazione delle azzurre nel secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Inizia il terzo set, azzurre contratte. 25-19 LE azzurre IMPATTANO, 1-1! 23-19 Murone degli Stati Uniti, dai ragazze! 22-18 Attenzione, non dobbiamo farle rientrare.. 22-16 Primo tempo vincente di Nwakalor! 21-16 Sblocca la situazione l’opposta a stelle e strisce. 21-15 Errore a ripetizione per gli Stati Uniti, time-out. 19-15 Un muro e un ace, l’Italia scappa via!! 17-15 ...

LIVE Italia-Israele 4-0 baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : arriva un big inning per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fantastico doppio gioco della difesa azzurra, eliminati sia Kelly sia Gaillen. Termina molto rapidamente il quarto inning offensivo di Israele. Singolo di Kelly, Poma non riesce nella presa al volo. Ricomincia il line-up di Israele con Kelly. Rapido strike-out per Rosenberg, molto solido sin qui Brolo. Murilo Brolo torna sul monte di lancio per affrontare Rosenberg. Mazzanti alza troppo la ...

LIVE Italia-Israele baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : 0-0 - gli azzurri rischiano qualcosa nel secondo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricomincia il line-up azzurro con Drew Maggi. Abbiamo Celli in prima e Beau Maggi in seconda. Singolo di Celli, che consente a Vaglio di marcare il PRIMO PUNTO AZZURRO! Celli comincia con un foul. Celli in battuta, primo momento importante della partita. Singolo di Beau Maggi! Vaglio avanza in terza! Vaglio avanza in prima base grazie ad un errore di assistenza di Lipetz in prima base. Subito ...

LIVE Italia-Israele baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : 0-0 - primo inning senza occasioni per le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:19 Un ball, uno strike, poi Valencia prova una cosa che non è un bunt né una palla rasoterra, Colabello riceve palla in prima e l’inning si chiude qui. Italia-Israele 0-0 19:18 Arriva un pericolo ancora maggiore per gli azzurri: Danny Valencia 19:18 Gaillen colpisce profondo a destra, ma DIRETTAmente nel guanto di Andreoli: 2 out per Israele 19:17 Secondo ball per Gouvea 19:16 Un ball ...

LIVE Italia-USA 0-0 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : si inizia - azzurre per la Storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Ottima diagonale di Gardini. 5-8 USA avanti di tre al primo time-out tecnico. 5-7 Stampatona di Nwakalor! 4-7 Le ragazze a stelle e strisce stanno usando bene il nostro muro. 3-5: time-out per coach Mencarelli, momento di difficoltà per le azzurre. 3-3 La squadra americana si riporta in parità, errore in attacco di Gardini. 3-1 Già due muri punto in quest’inizio, non si passa! 2-1 ...

LIVE Italia-Israele baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : 0-0 - si comincia a Bonn - gli azzurri cercano la finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:08 Nulla di fatto anche per Andreoli, 3 out veloci e primo attacco dell’Italia che si conclude senza punti 19:08 Due strike, poi un ball 19:07 Cerca la profondità a destra Poma, ma c’è Rosenberg ad aspettare la palla: 2 out. Arriva il momento di John Andreoli, che tanto di buono ha fatto in questi Europei 19:06 Cerca il singolo a sinistra Maggi, ma Rosenbaum lo elimina sulla ...

LIVE Italia-USA - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : le azzurre per l’impresa - caccia al terzo oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, Finale dei Mondiali Under 18 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Ismailia (Egitto) con l’obiettivo di mettersi al collo la medaglia d’oro, la nostra Nazionale insegue il terzo sigillo consecutivo nella rassegna iridata di categoria dopo il trionfo dello squadrone di Paola Egonu quattro anni fa e la conferma ...