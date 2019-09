Autostrada Torino-Pinerolo | incendio dopo incidente | morti padre e figlia di 6 anni

Frana di Quincinetto - l’esperto : “Non passate sull’Autostrada Torino-Aosta - situazione pericolosissima” : “Stiamo completando l’iter per la dichiarazione dello stato di emergenza a Quincinetto che consentirà di sbloccare l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto autostradale della A5 interessato dalla Frana che dal 2012 minaccia la strada e il territorio circostante” ha dichiarato ieri l’assessore piemontese ai Trasporti Marco Gabusi all’indomani della chiusura della A5 Torino-Aosta nel tratto tra ...