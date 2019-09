Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) “Posso dirlo? Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo! Mi fa schifo chi non tiene in conto del 34% dei cittadini”. Così ilVito Comencini daldell’assemblea della Lega Giovani a. Parole che aprono l’annualedegli attivisti del partito, iniziato proprio con l’iniziativa rivolta ai più giovani, e che fanno discutere. Tanti i partecipanti già arrivati oggi, ma il record è previsto per domani: si arriverà a quasi 80mila persone secondo gli organizzatori. “Certo – ha continuato Comencini – anche Pertini baciò la bara di Tito, quello che ha fatto le foibe”. Il congresso quest’anno era chiamato a decidere il nuovo coordinatore del gruppo giovanile. Scelta che è ricaduta su Luca Toccalini,milanese, che è succeduto a Andrea Crippa, ora vicesegretario del Carroccio. Un incontro molto ...

repubblica : Lega, al via il raduno di Pontida. Insulti al congresso dei giovani, 'Mattarella fa schifo' [news aggiornata alle 1… - eziomauro : Lega, al via il raduno di Pontida. Gli organizzatori: 'Edizione da record, saremo in 80mila' - AlessioDoriaBer : RT @fattoquotidiano: Pontida, al via il raduno leghista. Dal palco deputato insulta Mattarella: “Mi fa schifo”. Eletto il nuovo coordinator… -