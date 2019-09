Brexit | il piano segreto per l’uscita e le previsioni catastrofiche

Fonte : vanityfair

(Di sabato 14 settembre 2019) La campagna di informazione partita da un paio di settimane fa era tutta improntata alla tranquillità, domande come in un quiz e risposte tutte piane e lineari. Un inno al niente panico. Invece il governo di sua maestà qualche dubbio, sulla difficile uscita senza accordo dall’UE ce l’ha. Questi dubbi sullasono tutti in un rapporto finora tenuto. Qualcosa era trapelato durante l’estate, ma il governo aveva smentito le indiscrezioni di stampa. Invece l’analisi di sei pagine che accompagna Operazione Yellowhammer, ildi emergenza per un’uscita dall’Unione europea senza accordo, è tutt’altro che positiva. Il governo è stato costretto a pubblicarla integralmente su voto del parlamento (uno degli ultimi prima della chiusura chiesta dal governo e autorizzata dalla Regina). Non c’è un solo scenario, ma il peggiore è davvero catastrofico. Si parte con il ...

antoguerrera : Londra svela il piano Yellowhammer: il Paese con tutta probabilità 'NON SARA' PRONTO' alla Brexit dura e al No Deal… - infoitestero : Brexit, svelato piano 'Yellowhammer'/ No Deal? Rivolte, carenza cibo e boom malattie - Fantama44110428 : @IlCastiga Il piano B non sarà mica alimentare il terrorismo al confine irlandese scaricando colpe e cause alla brexit? -