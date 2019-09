Eurorivali | vittoria di misura per la Dinamo Zagabria | cinquina del Cluj al Voluntari

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) La, che mercoledì terrà a battesimo l’Atalanta in Champions League, ha superato 1-0 l’Istra. A decidere la gara il gol di Gavranovic al 53′. In classifica laè prima con 16 punti dopo 7 giornate.delai danni delnella massima serie rumena. La formazione prossima avversaria della Lazio di Europa League è andata in gol con Itu, Hoban e Costache nel primo tempo. Nella ripresa, dopo l’autorete di Achim è stato Omrani a siglare la quinta rete. Ilha giocato dal in nove dal 28′ del primo tempo. Sconfitta esterna per il Genk. Nella seconda giornata della massima serie belga, la formazione prossima avversaria del Napoli nel girone di Champions League, è stata battuta 2-1 dal Charleoi. Padroni che mettono al sicuro il risultato nel giro di 3′, con il gol su rigore di Morioka al 26′ ed il ...

CalcioWeb : Eurorivali, vittoria di misura per la #DinamoZagabria: cinquina del #Cluj al Voluntari -