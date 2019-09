Juventus | che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain | il club parigino costretto a

Manchester City da record : rosa da oltre un miliardo di euro - la Juventus al quinto posto : Dopo il calciomercato è arrivato il momento dei primi bilanci, l’ultima sessione può essere considerata da record. Infatti per la prima volta nella storia una squadra di calcio ha investito oltre un miliardo di euro per costruire la sua squadra: il Manchester City. Si sono avvicinate alla cifra il Paris St-Germain con 913 milioni di euro e il Real Madrid con 902 milioni, secondo il Cies Football Observatory che ha presentato i dati ...

Juventus pioggia d'oro : Jeep triplica lo sponsor – Che cifre ! : Juventus pioggia d'oro: in dirittura d'arrivo la chiusura della trattativa con Jeep. Il grande incremento nel settore marketing derivante dall'acquisto di Cristiano Ronaldo ha determinato una crescita enorme della popolarità del marchio Juventus, che è diventato virale nei social network e diffusissimo in Estremo Oriente, dove i bianconeri sono diventati una delle squadre più seguite

Amichevoli - vittorie per Lecce e Cremonese : battute Cosenza e Juventus Under 23 : Settimana di stop per i campionati di A e B ma Lecce e Cosenza comunque in campo, impegnati nel pomeriggio al Via del Mare, per un’amichevole. Ad avere la meglio sono i salentini di Liverani per 2-1: vantaggio di Babacar nel recupero del primo tempo, Trovato sigla il pari per i calabresi all’8′ della ripresa, quindi il gol vittoria di Mancosu al 92′. La Cremonese supera 4-1 la Juventus Under 23 in ...

Juventus - l'Inter avrebbe pensato a Dybala più a giugno che ad agosto : Una delle grandi suggestioni di calciomercato di questa estate è stata quella che ha visto accostato all'Inter il nome di Paulo Dybala. Il fantasista argentino non rientrava più nei piani della Juventus che, d'altronde, lo ha offerto prima al Manchester United nello scambio con Romelu Lukaku, e poi al Tottenham. Per questo motivo si è spesso parlato di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, giocatore fuori dal progetto dei nerazzurri e poi

Ramsey Juventus - ecco in che ruolo lo utilizzerà Sarri : ora cambia tutto! : Ramsey Juventus- Dopo una prima parte di ritiro trascorsa in infermeria per risolvere il vecchio infortunio riscontrato in maglia "Gunners", Ramsey è pronto all'inizio della nuova avventura in maglia bianconera. Come accennato nei giorni scorsi, il centrocampista gallese tornerà a completa disposizione di Sarri già nel corso del prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

Juventus - partitella alla Continassa : in gol anche Aaron Ramsey : Da ieri, la Juventus è tornata nel suo quartier generale della Continassa per lavorare in vista della ripresa del campionato. anche oggi i bianconeri hanno ripreso la preparazione senza i nazionali. Il gruppo dunque non è al completo ma può contare nuovamente su Maurizio Sarri che ha ripreso parzialmente a dirigere gli allenamenti. Questo pomeriggio, oltre ai nazionali mancavano anche Gonzalo Higuain e Douglas Costa che stanno godendo ancora di

Calciomercato Juventus – Retroscena Neymar : il PSG ha rifiutato un'offerta shock che comprendeva Dybala! : La Juventus ha provato a prendere Neymar durante la sessione di Calciomercato estiva: i bianconeri hanno offerto 100 milioni e Dybala al PSG, ma i transalpini hanno rifiutato l'offerta Nella passata sessione di mercato, Neymar ha provato in ogni modo a liberarsi dalla 'prigione dorata' del PSG, ritrovandosi però, ancora una volta, bloccato a Parigi a causa del mancato accordo fra Barcellona e PSG. Il brasiliano però, è

Juventus - Matuidi alza la voce su razzismo e mercato : Szczesny invece scherza sul suo ruolo di portiere : "Il razzismo in Italia? Ho avuto anch'io questo problema, ora e' toccato a Lukaku. Bisogna prendere dei provvedimenti". Sono le dichiarazioni di Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus dopo i cori contro Lukaku. "Per il razzismo non c'e' posto nel calcio e nella vita in generale – ha aggiunto – E' qualcosa che non vogliamo vedere, e' un pessimo esempio per i piu'

Juventus - Mandzukic a gennaio potrebbe andare in Cina - in partenza anche Perin : Da qualche giorno, il mercato ha chiuso i battenti, ma in casa Juventus ci sono ancora alcuni casi irrisolti. Infatti, Mario Mandzukic ha deciso di restare a Torino ma il suo futuro sembra comunque essere lontano dai colori bianconeri. Il croato è fuori dalla lista Champions e non sarebbe al centro del progetto di Maurizio Sarri. Perciò a gennaio Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juve. Nel corso di questa estate le pretendenti per il croato

Calciomercato - non solo la Juventus con la rosa extralarge : anche le big d'Europa hanno difficoltà a cedere : cedere i grandi calciatori per le big europee sta diventando sempre più difficile. L'esempio più eclatante è quello della Juventus che nell'ultima sessione di mercato non è riuscita a vendere Mandzukic e Dybala, ritrovandosi sì con due ottimi calciatori in rosa, ma anche con qualche problema di gestione. Ma quello dei bianconeri non è l'unico esempio di rosa extralarge. Il Barcellona ha già un organico impressionante,

Inter - la Juventus avrebbe provato a prendere Icardi anche negli ultimi giorni di mercato : Uno dei nomi che più di tutti ha caratterizzato la sessione estiva di calciomercato è stato sicuramente quello di Mauro Icardi. L'Inter alla fine è riuscita a piazzare il centravanti argentino al Paris Saint Germain, che lo ha acquistato in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro, ma non senza difficoltà. L'attaccante infatti fino all'ultimo ha rifiutato ogni offerta che gli era stata fatta

Mercato Juventus - assalto al fenomeno del Chelsea : Paratici a lavoro! : Mercato Juventus – Terminato il Mercato estivo, ci si proietta già al prossimo anno: le società guardano soprattutto con attenzione ai calciatori in scadenza che potrebbero diventare delle occasioni low-cost da prendere a volo. Tra i calciatori attenzionati dalla Juventus c'è ad esempio il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea e con l'accordo con

Juventus - Emre Can e Mandžukic fuori da lista Champions. Il tedesco : "Scioccante - rifiutato il Psg con la promessa che avrei partecipato" : Se il mercato in entrata ha consegnato a Maurizio Sarri rinforzi importanti in difesa e a centrocampo, con anche dei ritorni graditi all'allenatore toscano in attacco, come quello di Gonzalo Higuain che ha giocato le prime due gare di campionato da centravanti titolare, la lunga sessione di compravendite juventina ha lasciato qualche esubero di troppo nella rosa bianconera. E le prime conseguenze si sono viste nell'ufficializzazione

Emre Can Juventus - ecco perchè Sarri ha escluso il centrocampista dalla Champions : Emre CAN Juventus- Un'esclusione a sorpresa, forse inaspettata, Sarri boccia Emre Can e si apre un nuovo caso in casa Juventus. Se l'esclusione di Mandzukic pareva esser nell'aria, specie dopo i costanti rifiuti in chiave cessione, quella del centrocampista tedesco ha sorpreso tutti, specie il diretto interessato. Un'esclusione dettata dal tema tattico bianconero, aspetto che