Fiducia al Senato | il governo Conte II alla prova del voto di Palazzo Madama

I giallorossi fanno i conti : la previsione è Fiducia al Senato sopra 169 voti : A poche ore dal secondo voto di fiducia al governo Conte-bis i giallorossi fanno i conti e regna un cauto ottimismo, viene spiegato sia da fonti parlamentari sia M5s che Pd. Nella maggioranza si parte da 169 sì, che però potrebbero crescere fino a 171, bissando la fiducia incassata un anno fa dal primo governo Conte sostenuto dai gialloverdi. All'appello mancherebbero una manciata di voti, peraltro previsti, viene ricordato. Due le ...

Conte - oggi la conta in Senato : Fiducia prevista intorno alle 18 DIRETTA : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

È il giorno della Fiducia del Conte 2 al Senato - maggioranza parte da 166. Occhi puntati su gruppo Autonomie : E' il giorno della fiducia del Senato al nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte, arrivato a Palazzo Madama, non terrà il discorso introduttivo. Come annunciato dalla presidente Elisabetta Casellati: "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato il testo delle sue dichiarazioni programmatiche già rese alla Camera dei Deputati. Dichiaro aperta la discussione generale". Il dibattito - che andrà avanti per 5 ore - è cominciato fra ...

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei numeri sulla Fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Governo - Giuseppe Conte in Senato per il dibattito sulla Fiducia. Segui la diretta : Incassata la fiducia alla Camera, con 343 voti a favore contro 263 no, il Governo Conte 2 oggi passa al giudizio del Senato. In aula anche Matteo Salvini, lunedì in piazza con Giorgia Meloni, all’indomani della bagarre a Montecitorio con grida, cartelli e cori da stadio e la richiesta di elezioni. Nel discorso programmatico del premier, la ‘nuova stagione riformatrice’: taglio dei parlamentari e nuova legge elettorale, revisione dei ...

Governo Conte - la Camera vota la Fiducia : oggi voto al Senato : La Camera ha votato la fiducia al Governo Conte bis nella serata del 9 settembre, al termine di una lunga giornata in cui il Premier ha presentato davanti ai parlamentari il programma di Governo, e fuori da Montecitorio impazzava la protesta inneggiata da Giorgia Meloni. I sì sono stati 343 i no 263, gli astenuti 3. Una maggioranza più che ampia, dal momento che sarebbero bastati 316 sì. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo, come previsto, ...

Governo Conte 2 - il giorno della Fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova decisiva di Palazzo Madama : Incassata la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Premier alla Camera per la Fiducia <br> Ma il vero banco di prova è domani al Senato : È il giorno della fiducia alla Camera per il Conte bis, il governo sostenuto da M5s, Pd e LeU, nato dalle ceneri della maggioranza gialloverde. Governo Conte II, il giuramento al Quirinale - FOTO Il primo a giurare sulla Costituzione è proprio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A seguire tutti gli altri Ministri Il Premier Giuseppe Conte alle 11 sarà a ...