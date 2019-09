MotoGP | GP San Marino 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dopo due settimane di pausa il Motomondiale è pronto per tornare in azione sul circuito di Misano per il Gran Premio di San. Si corre in Romagna, terra di grande passione per le due ruote, per cui non mancherà la consueta splendida cornice di pubblico sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Siamo giunti al 13esimo appuntamento del campionato e le classifiche iridate iniziano a delinearsi, con Marc Marquez che sembra ormai ad un passo dal suo sesto alloro, mentre Andrea Dovizioso proverà a fare il bis del successo di 12 mesi fa. Valentino Rossi sarà della partita? Il grande padrone di casa proverà a fare la voce grossa per puntare, quantomeno, al podio. IN TV – Ildel Gran Premio di Sandel Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport(208) e Sky Sport 1 (201) mentre le gare saranno in differita ...

