Marocco | famigliari pensano che sia posseduta e la portano da sedicente esorcista che per

(Di lunedì 9 settembre 2019) Una donna di 40 anni con evidenti problemi mentali è stata uccisa da un uomo che diceva di essere un. Il fatto si è consumato in un piccolo villaggio a nord dela Douar Beni Salah. La donna, madre di otto figli, aveva evidenziato nell’ultimo periodo disturbi mentali. I suoipensavano che la donna fossedal demonio e per questo motivo si erano rivolti a undel villaggio. Ilin un primo momento ha letto alcune frasi del Corano ma poi, all’improvviso con l’aiuto di quattro uomini che tenevano ferma la donna, ha iniziato a bastonare la 40enne. La donna, in seguito alle gravi ferite e fratture riportate è morta subito dopo il ricovero a un vicino ospedale. Ilha spiegato alla Polizia che ha bastonato la donna nel tentativo di cacciare i demoni dal suo corpo. I ...