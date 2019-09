Migranti | Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola

Migranti : Faraone - 'Salvini in tribunale - Avanti Carola capitana coraggiosa' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Durante quei tragici giorni sulla Sea Watch, l'odio scatenato da Salvini sui social attraverso la sua "bestia" fu di una violenza senza precedenti. Adesso ne risponderà in tribunale. Avanti Carola, capitana coraggiosa!". Lo scrive su Twitter Davide Faraone (Pd).

Migranti : Faraone - ‘Salvini in tribunale - Avanti Carola capitana coraggiosa’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Durante quei tragici giorni sulla Sea Watch, l’odio scatenato da Salvini sui social attraverso la sua “bestia” fu di una violenza senza precedenti. Adesso ne risponderà in tribunale. Avanti Carola, capitana coraggiosa!”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone (Pd). L'articolo Migranti: Faraone, ‘Salvini in tribunale, Avanti Carola capitana coraggiosa’ sembra essere ...

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Governo : don Cosimo Scordato - 'Salvini ha alimentato paura nei confronti dei Migranti' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "A Salvini bisogna riconoscere una grande capacità comunicativa. E' entrato in contatto col popolo ma con i suoi discorsi ha alimentato un sentimento di paura nei confronti dei migranti, atteggiamenti razzisti, nazionalismi. Sono sollevato dal fatto che non faccia più p

Migranti : Casarini - 'Salvini pericolo sociale - usava Viminale per propaganda politica' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Savini è un pericolo sociale, ha fatto dell'odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava...". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, di Mediterranea Saving Hu

Migranti : Casarini - ‘Salvini pericolo sociale - usava Viminale per propaganda politica’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Savini è un pericolo sociale, ha fatto dell’odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava…”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans parlando dell’addio di Matteo Salvini al Viminale. “Speriamo che sia definitivo, nessuno ne ...

Migranti : Casarini - ‘Salvini pericolo sociale - usava Viminale per propaganda politica’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Savini è un pericolo sociale, ha fatto dell’odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava…”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans parlando dell’addio di Matteo Salvini al Viminale. “Speriamo che sia definitivo, nessuno ne ...

Mare Jonio - Salvini posta il video dei Migranti in festa e il reporter che lo ha girato chiede di essere pagato : La clip è stata girata al momento dell’annuncio dello sbarco, e il Ministro dell’Interno ha commentato così: “Ma pensano che gli italiani siano scemi???"

Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' (2) : (AdnKronos) - Luca Casarini ribadisce ancora che è "fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in

Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Il sequestro della nave Mare Jonio è stato un abuso di potere bello e buono. Una piccola e miserabile vendetta. Il ministro Salvini nei suoi ultimi cinque minuti al Viminale ha voluto fare questo scherzo". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini

Migranti : Casarini - ‘sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) “Il sequestro della nave Mare Jonio è stato un abuso di potere bello e buono. Una piccola e miserabile vendetta. Il ministro Salvini nei suoi ultimi cinque minuti al Viminale ha voluto fare questo scherzo”. A parlare con l’Adnkronos è Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans, che si trova sulla Mare Jonio sequestrata la notte scorsa dalla Guardia di Finanza ...

Migranti : Casarini - ‘sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini’ (2) : (AdnKronos) – Luca Casarini ribadisce ancora che è “fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in quel momento è la fonte del loro terrore, bisogna assicurarli a terra, queste cose le dicono le convenzioni ...