Alvin Kennard condannato all’ergastolo per aver rubato 50 dollari | esce di prigione dopo

USA - detenuto condannato a morte sceglie di morire con la sedia elettrica : Stephen West, condannato a morte nel 1986 per l’omicidio di una donna e di sua figlia di 15 anni, ha deciso di non optare per l'iniezione letale ma - ai sensi di una legge - ha scelto di morire sulla sedia elettrica.Continua a leggere

Penati condannato : "Questo caso giudiziario mi ha caUSAto il cancro" : Luca Fazzo L'ex presidente pd della Provincia di Milano Filippo Penati La Corte dei conti: deve risarcire 49 milioni per l'acquisto della Milano-Serravalle «Una operazione immotivata», «mera espressione del desiderio di potenza del management di una amministrazione locale», che «fin dai suoi esordi denota spregiudicatezza, superficialità ed approssimazione nella cura dell'interesse pubblico». Questo, per la Corte dei Conti, fu ...

USA - El Chapo condannato all'ergastolo : Riconosciuto colpevole di dieci capi di imputazione. La pena comprende anche un'ulteriore condanna a 30 anni e la restituzione di 12,6 miliardi di dollari. Prima della sentenza ha preso la parola per dire che gli è stato negato un giusto processo e lamentarsi delle condizioni carcerarie legate al suo isolamento. E' stato condannato all'ergastolo "El Chapo", il re del narcotraffico. La sentenza è stata emessa da una corte di New York. Su di ...

Vitaly Markiv - il soldato ucraino accUSAto dell’omicidio del fotografo italiano Andrea Rocchelli - è stato condannato a 24 anni di carcere : Vitaly Markiv, il soldato ucraino con cittadinanza italiana accusato per la morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Pavia per omicidio. Rocchelli, originario di Piacenza, era stato ucciso il

Roberta RagUSA : Antonio Logli condannato - la ricostruzione della vicenda : Roberta Ragusa: Antonio Logli condannato, la ricostruzione della vicenda Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, è stato condannato in Cassazione a scontare venti anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. La donna scomparve nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e, a distanza di circa sette anni, il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Il legale di Antonio Logli ha contestato la sentenza e continua ad ...

Omicidio Roberta RagUSA - Antonio Logli condannato verrà licenziato dal Comune : Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Sergio Di Maio, ha annunciato l'avvio dell'iter di licenziamento del marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, condannato in Cassazione per l'Omicidio e la distruzione del cadavere della moglie. Logli è dipendente del Comune: “Lo licenzieremo non appena avremo in mano tutte le carte necessarie”.Continua a leggere

Antonio Logli condannato per l'omicidio di Roberta RagUSA/ "Non ho fatto nulla" : Antonio Logli è stato condannato per l'omicidio di Roberta Ragusa, per la Cassazione è colpevole. Lui continua a proferirsi innocente

Roberta RagUSA : Antonio Logli condannato in Cassazione a 20 anni di carcere : Antonio Logli è stato condannato definitivamente a 20 anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere della moglie Roberta Ragusa. La corte di Cassazione conferma la condanna di primo e secondo grado per il 65enne di Gello San Giuliano. È stato lui, la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 a uccidere Roberta.Continua a leggere

