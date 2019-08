The New Pope | i due Papi di Paolo Sorrentino nel primo trailer della serie tv

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Dopo mesi di riprese in gran segreto tra Roma e Venezia arriva finalmente ildel nuovo capitolo"papale" di. The Newè il seguito di The Young, una seconda stagione dal titolo diverso ma che prosegue latv realizzata da Sky, HBO e Canal+.Due episodi di The Newsaranno presentati ilsettembre alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale Fuori Concorso. Questacomposta da 9 episodi interamente diretti da, è scritta dallo stesso regista con i fidati Umberto Contarello e Stefano Bises. La messa in onda è prevista ancora prossimamente, nel video di presentazione di HBO era data in arrivo nel 2020 quindi probabilmente su Sky Atlantic arriverà tra fine 2019 e inizio 2020.The New, i duedinel...

rubio_chef : Giuseppi is the new Zucchini. - acmilan : ?? Starting the new season away to Udinese. Feeling confident, lads? ???? ?? Si parte in trasferta in questa… - PlayStationIT : In #SpiderManPS4, dondolare nella giungla metropolitana della New York Marvel da una gran bella sensazione! Scoprit… -