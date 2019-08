Venezia 76 | torna al Lido lo “scandaloso” Estasi con Hedy Lamarr | il primo nudo nella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Agosto 1934: il pubblico della Mostra del Cinema disi è radunato per un film girato da un regista cecoslovacco, solleticato dallo scandalo. Pare sia sensuale al limite della pornografia, che sia stato censurato in Germania, ma che sia arrivato alcon la sponsorizzazione eccellente di Benito Mussolini. La pellicola è, in cui l’attrice, nuotando nel fiume, mostra ilintegrale della storia del cinema. Seduto tra il pubblico un giovane Michelangelo Antonioni annotava sul suo taccuino: “Nel giardino dell’Excelsior si udiva un brivido correre per la platea”. Lo scandaloso film di Gustav Machatý, che tanto fece sospirare gli spettatori 85 anni fa,in laguna come film di pre-apertura del Festival di2019, in una nuova versione restaurata. All’epocaera ancoraKiesler, diciannovenne austriaca agli esordi come ...

