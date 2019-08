CorSport | Il Sassuolo offre 8 milioni per Chiriches Un timido tentativo anche della

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Non si aspettava di essere messo sul mercato, Vlad, eppure ci è finito, scrive il Corriere dello Sport. Nonostante costi oltre 10di euro, per il rumeno non mancano le pretendenti. Tra tutte è in vantaggio il. Il club emiliano dovrebbe spuntarlasulla Fiorentina che sabato si è fatta avanti con Giuntoli (e che ha chiesto informazionisu Toniolo). Con i toscani si è parlato di una possibile trattativa, ma poi non ci sono stati sviluppi, scrive il quotidiano sportivo. Il, invece, ha offerto 8di euro. Il Napoli aspetta che il club ritocchi un po’ l’offerta, giudicata ancora troppo bassa. L'articolo: Ilper. UnFiorentina ilNapolista.

